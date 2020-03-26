Ekonomi Koronavirüs sarımsağın fiyatını yüzde yüz artırdı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Koronavirüs sarımsağın fiyatını yüzde yüz artırdı

Uzmanların, koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek için önerdiği sarımsa, talep patlaması yaşıyor. Kastamonu'da üretilen, tadı ve aromasıyla ün yapan Taşköprü sarımsağının fiyatı da talebin artması ile birlikte yüzde yüz artarak 25 liradan 50 liraya yükseldi.

Haber Merkezi DHA
Sarımsağa olan talep arttı.
Sarımsağa olan talep arttı.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınına karşı bağışıklık sisteminin önemine dikkat çeken uzmanların, bunun için önerdikleri besinlerin başında sarımsak geldi. Salgının Türkiye'de yayılmaya başlamasıyla birlikte sarımsağa olan talep de arttı. Talebin yükselmesiyle birlikte sarımsağın fiyatı da yükseldi.

DHA

Salgın öncesi kilosu 8 liradan satılıyordu

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde üretilen ve bölge halkının 'beyaz altın' olarak nitelendirdiği Taşköprü sarımsağı, geçen yıl 22 bin dekar alanda yaklaşık 22 bin ton olarak üretildi. Taşköprü sarımsağının kilosu, koronavirüs salgınından önce kalitesine göre 8 ile 25 lira arasında değişen fiyatlarda satışa sunuldu. Ancak, salgın ile birlikte yaşanan talep artışından sonra yüzde yüz oranında yükselerek 50 liradan alıcı bulmaya başladı.

DHA

'Son 50 yılın en yüksek rakamı'

  • İlçede, sarımsak soyma ve paketleme fabrikası sahibi Orhan Reis, "Devletimizin bazı önlemleri ile ülkemizde diğer yöre sarımsaklarının da piyasaya girmesi ile fiyatlar ciddi anlamda dengeye girmişti. Lakin ülkemizde yaşanan virüsün, sarımsak fiyatına ciddi bir etkisi oldu. Sezon başlangıcında 10-12 lira civarında başlayan, Eylül-Ekim aylarında 25-30 lira civarlarını bulan sarımsak fiyatlarımız virüsün etkisi ile birlikte son dönemlerde 50 lira gibi ciddi rakamları gördü. Sarımsak, virüs ile birlikte şu anda belki de son 50 yılın en ciddi fiyatlarına ulaştı" dedi.

Tüketici dertli


Tüketici Gökhan Akıllı ise, sarımsak fiyatının yükselmesi nedeniyle şaşkın olduğunu belirterek, "Geçtiğimiz aylarda 25 lira civarındaydı fiyatlar. Bugün virüs nedeniyle fiyatlar 50-60 Lirayı buluyor" dedi.

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