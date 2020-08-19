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Ekonomi Koronavirüs servetlerini katladı ABDnin en zengin 12 kişisinin serveti salgın döneminde 1 trilyon doları aştı
DÜNYA EKONOMİSİ

Koronavirüs servetlerini katladı: ABD'nin en zengin 12 kişisinin serveti salgın döneminde 1 trilyon doları aştı

ABD'nin en zengin 12 kişisinin serveti, koronavirüs salgını döneminde 1 trilyon doları aştı. Bu, yaklaşık yüzde 40'lık bir artışa tekabül ediyor. 12 zengin salgın sırasında servetlerine toplam 283 milyar dolar kattı.

Haber Merkezi Diğer
Jeff Bezos
Jeff Bezos

ABD'nin en zengin 12 kişisinin serveti, koronavirüs salgını döneminde 1 trilyon doları aştı. Bu, yaklaşık yüzde 40'lık bir artışa tekabül ediyor. 12 zengin salgın sırasında servetlerine toplam 283 milyar dolar kattı.

Politika Çalışmaları Merkezi (IPS) adlı düşünce kuruluşunun Forbes ve Bloomberg'in verilerini temel alarak hazırladığı rapora göre, ABD'de koronavirüs salgınında hane halkı geliri yüzde 5,6 oranında düştü.

BBC'nin haberine göre bunun 1950'lerden beri kaydedilen en büyük düşüş olduğu kaydediliyor.

SERVETLERİ KATLANDI

Rapora göre Amerikalıların yarısından fazlası bu yıl gelir kaybına uğradı. Amazon CEO'su Jeff Bezos'un serveti Mart'tan bu yana 76,5 milyar dolar arttı. Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk, 18 Mart ile 13 Ağustos tarihleri arasında servetini yüzde 197 artırdı. Musk'ın serveti 24,6 milyar dolardan 73,1 milyar dolara çıktı.

Sekizi teknoloji şirketi sahibi olan zenginler listesi ise şöyle:

Jeff Bezos (Amazon) 189,4 milyar dolar

Bill Gates (Microsoft) 114 milyar dolar

Mark Zuckerberg (Facebook) 95,5 milyar dolar

Warren Buffet (Berkshire Hathaway) 80 milyar dolar

Elon Musk (Tesla ve SpaceX) 73,1 milyar dolar

Steve Ballmer (Eski Microsoft CEO'su) 71 milyar dolar

Larry Ellison (Oracle) 70,9 milyar dolar

Larry Page (Google) 67,4 milyar dolar

Sergey Brin (Google) 65,6 milyar dolar

Alice Walton (Walmart) 62,5 milyar dolar

Rob Walton (Walmart) 62 milyar dolar

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