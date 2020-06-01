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Koronavirüs sonrası Antalya’ya ilk yolcu uçağı indi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uçuşlarını durduran Antalya Havalimanına, yeni normalleşme süresinde ilk uçak iniş yaptı. 80 yolcusu bulunan uçak su takı seremonisi ile karşılandı.

Haber Merkezi İHA
İzmir (ADB)-Antalya (AYT) seferini yapan uçak, Antalya Havalimanına inişini gerçekleştirdi.
İzmir (ADB)-Antalya (AYT) seferini yapan uçak, Antalya Havalimanına inişini gerçekleştirdi.

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında uçuşlarını durduran SunExpress, bugün kademeli olarak iç hat uçuşlarına başladı. İzmir (ADB)-Antalya (AYT) seferini yapan uçak, Antalya Havalimanına inişini gerçekleştirdi.

Yeni tip korona virüsü (Covid-19) tedbirleri çerçevesinde, tüm yurt içi ve yurt dışı seferlerini askıya alan SunExpress hava yolu şirketi, misafirlerinin ve uçuş ekiplerinin sağlığı için gerekli tedbirleri alarak, bugün iç hat uçuşlarına kademeli olarak başladı.

Firmaya ait İzmir (ADB) - Antalya (AYT) seferini yapan uçak, Antalya Havalimanına saat 11.00’da inişini gerçekleştirdi.

80 yolcusu bulunan uçak su takıyla karşılandı. Aprona yanaşan yolcular sosyal mesafeli ve maskeli şekilde uçaktan indi. Otobüse binen yolcular, yine aynı tedbirlerin alındığı havalimanından valizleri alıp gelen yolcu bölümünden çıktı. Yolcuların havalimanına girişi esnasında termal kameranın da kayıtta olduğu görüldü.
Öte yandan Antalya Havalimanında da Korona virüs kapsamında tüm önlemlerin alındığı gözlemlendi. Bekleme bölümündeki koltuklar ve bilet kontrol bölümündeki noktaların sosyal mesafe kuralına göre ayarlandığı görüldü.

"İLK DENEYİMDİ''

Kızı Merida ile uçaktan inen Ebru Osterhof, “ Gayet iyiydi, çalışanlar bilinçliydi. Memnun geldik. 3 aylık uzaktık. Otelciyim bende, Antalya’ya geldim, dinleneceğim. Tedirginlik oluyor, ’sayı ve oturma düzeni nasıl yapıldı’ diye düşünüyorsunuz. İlk deneyim. Bizim içinde yeni bir deneyim oldu, güzeldi, gerekenler yapılmıştı”dedi.

"KURALLARA UYARAK SEYAHAT EDEBİLİRİZ''

İzmir’den geldiğini belirten Figen Kırtık, “Orada virüse yakalanınca izin alıp gelemedim. Ama evim burada. Yolculuk güzeldi. Bizi el sallayarak uğurladılar. Bence maske ve kurallara riayet ederek rahat seyahat yapabiliriz. Fazla tedirgin olmadım. Bizlerin daha dikkatli olması gerekiyor. Antalya’da da güzel karşılandık.”ifadelerine yer verdi.

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