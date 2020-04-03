Erdoğan'ın işareti ile peş peşe hibe çağrısına çıktılar: 220 milyon TL verilecek

Dünyada hızla yayılan koronavirüs salgınına yönelik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salgınla mücadele kapsamında ülkedeki tüm kalkınma ajanslarının hastalıkla mücadele kapsamında yapılacak çalışmalara destek vereceğini açıklamasının ardından peş peşe Kovid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı açılmaya başlandı.

Türkiye genelindeki 26 ajansın tamamının sürece dahil olacağı çalışma kapsamında şimdiye kadar farklı bölgelerde kalkınmaya destek veren 25 ajans çağrıya çıktı.

220 MİLYON TL AYRILDI

Kalkınma ajansları üzerinden virüsünü yayılımının önlenmesi ve kontrol altına alınması, halk sağlığı için acil hazırlık ve müdahale çalışmalarının desteklenmesi, salgının ülke ve bölge ekonomisine negatif etkilerinin azaltılmasına yönelik yenilikçi uygulamalar geliştirenlere yönelik verilecek desteklerin toplam tutarı ise 220 milyon lirayı bulacak.

30 NİSAN'A KADAR BAŞVURU

Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel salgın hastalık olarak ilan edilen ve Türkiye için de ciddi tehdit oluşturan covid-19 ile mücadeleye katkı sağlayacak ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik acil çözüm sunan projelerin desteklenmesi amacıyla çıkılan çağrılara 30 Nisan'a kadar başvuruda bulunulabilecek.

3 gün içerisinde yapılacak sonuçlandırma ile uygun görülen projelere hibe ödemesi yapılmaya başlayacak.

Proje başına destek tutarı kimi bölge ajanslarında 2 milyon liraya kadar çıkıyor.

KAR GÜTMEYENE YÜZDE 100'E KADAR DESTEK

Toplam bütçesi asgari 250 bin TL ve azami 2 milyon TL olan projeler çalışma kapsamına alınacakken, kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar için yüzde 100'e, kar amacı güden kuruluşlar için ise bölgesel farklılık göstermek kaydıyla yüzde 60 oranında destek sağlanacak.

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Öte yandan Ar-Ge merkezlerine sahip işletmelerde ise bu oran yüzde 75 oranına kadar çıkabilecek.

Programa başvurular Kalkınma Ajansı Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden yapılacak. Başvuruların değerlendirilmesi, sonuç bildirme ve sözleşme imzalama dahil tüm süreçler elektronik ortamda ve uzaktan erişim araçları ile yürütülecek.

UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ

Proje kapsamında her kalkınma ajansı kendi sitesinde uygun görülen başvuru sahiplerinin listesini yayınlarken, uygunluk alan kimi başvuru sahipleri ise şu şekilde sıralanıyor...

''Odalar, Borsalar ve Birlikleri, Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri, Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Şirketleri, Teknoloji Transfer Ofisi Şirketleri, Kamu Kurumlarının İl ve Bölge Müdürlükleri, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları, Büyükşehir, İl ve İlçe Belediye Başkanlıkları, İl Özel İdareleri, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri ve Diğer Mahalli İdare Birlikleri, Bakanlıklara Bağlı Enstitüler ve Müdürlükler, Üniversite Rektörlükleri ile Kar Amacı Güden İşletmeler, KOBİ Olarak Faaliyet Gösteren Gerçek Veya Tüzel Kişiler, Pandeminin Önlenmesinde Aktif Görev Alan STK’lar.''

25 AJANS ÇAĞRIYA ÇIKTI

Koronavirüs etkilerinin azaltılmasına yönelik başlatılan hibe destek programında şimdiye kadar farklı bölgelerde faaliyet gösteren 25 kalkınma ajansı çağrıya çıkarken, en büyük bütçe ise İstanbul için ayrıldı.

İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından program kapsamında 51 milyon lira kaynak tahsis edileceği duyurulurken bu rakam Ankara, İzmir, Bursa Eskişehir ve Bilecik için 15 milyon lira, Adana ve Mersin için ise 10 milyon lira şeklinde belirlendi.

İşte kalkınma ajanslarının koronavirüsle mücadele kapsamında geliştirilecek yenilikçi uygulamalara verecekleri hibe oranları;

İstanbul Kalkınma Ajansı: 51 milyon TL / Proje başına asgari 200 bin azami 2 milyon TL destek.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı: 15 milyon TL / Proje başına asgari 250 bin azami 2 milyon TL destek.

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Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı: 6 milyon TL / Proje başına asgari 100 bin azami 1 milyon TL destek.

Çukurova Kalkınma Ajansı: 10 milyon / Proje başına asgari 100 bin azami 1,5 milyon TL destek.

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı: 6 milyon TL

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı: 6 milyon TL / Proje başına asgari 50 bin azami 500 bin TL destek.

Ankara Kalkınma Ajansı: 15 milyon TL / Proje başına asgari 200 bin azami 1,5 milyon TL destek.

Güney Ege Kalkınma Ajansı: 6 milyon TL / Proje başına asgari 50 bin azami 500 bin TL destek.

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı: 6 milyon 570 bin TL / Proje başına asgari 200 bin azami 1 milyon TL destek.

Güney Marmara Kalkınma Ajansı: 5 milyon TL / Proje başına asgari 100 bin azami 1 milyon TL destek.

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı: 3 milyon TL / Proje başına asgari 100 bin azami 300 bin TL destek.

Orta Anadolu Anadolu Kalkınma Ajansı: 5 milyon TL / Proje başına asgari 50 bin azami 500 bin TL destek.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı: 5 milyon TL / Proje başına asgari 200 bin azami 1 milyon TL destek.

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Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı: 10 milyon TL / Proje başına asgari 100 bin azami 1,5 milyon TL destek.

Zafer Kalkınma Ajansı: 5 milyon TL

Ahiler Kalkınma Ajansı: 10 milyon TL / Proje başına asgari 200 bin azami 2 milyon TL destek.

Fırat Kalkınma Ajansı: 5 milyon TL / Proje başına asgari 100 bin azami 1 milyon TL destek.

İpekyolu Kalkınma Ajansı: 8 milyon TL / Proje başına asgari 100 bin azami 750 bin TL destek.

İzmir Kalkınma Ajansı: 15 milyon TL / Proje başına asgari 500 bin azami 2 milyon TL destek.

Karacadağ Kalkınma Ajansı: 6 milyon TL / Proje başına asgari 100 bin azami 600 bin TL destek.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı: 3 milyon TL / Proje başına asgari 75 bin azami 500 bin TL destek.

Mevlana Kalkınma Ajansı: 15 milyon TL / Proje başına asgari 200 bin azami 2 milyon TL destek.

Serhat Kalkınma Ajansı: 6 milyon TL / Proje başına asgari 100 bin azami 1,5 milyon TL destek.

Trakya Kalkınma Ajansı: 3 milyon TL / Proje başına asgari 100 bin azami 400 bin TL destek.

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı: 7 milyon TL / Proje başına asgari 200 bin azami 1,5 milyon TL destek.

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