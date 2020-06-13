Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Koronaya karşı ilk yerli ilaç Numunesi Varanka sunuldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Koronaya karşı ilk yerli ilaç: Numunesi Varank’a sunuldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı ve “TÜBİTAK Covid-19 Türkiye Platformu’’ çatısı altında koronavirüse karşı geliştirilen ilk yerli sentez ilaç görücüye çıktı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “İlacın ruhsatlandırma aşamasına gelmesi hem mutluluk hem gurur verici” diye konuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kovid-19'a karşı tedavilerde kullanılması planlanan yerli sentez ilaç görücüye çıktı.
Kovid-19'a karşı tedavilerde kullanılması planlanan yerli sentez ilaç görücüye çıktı.

Türk mühendisleri tarafından rekor hızda üretilerek dünyaya ihraç edilen yerli yoğun bakım solunum cihazının ardından yeni bir başarı hikâyesi daha yazıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan ve ''TÜBİTAK "Covid-19 Türkiye Platformu" çatısı altındaki bilim insanları tarafından geliştirilen “Favipiravir isimli ilacın yerli sentezi” ruhsatlandırma aşamasına geldi. Kovid-19'a karşı tedavilerde kullanılması planlanan yerli sentez ilaç görücüye çıktı.

40 GÜNDE ÜRETİLDİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, TÜBİTAK, İstanbul Medipol Üniversitesi ve Atabay İlaç iş birliğiyle Kovid-19 tedavisinde kullanılan ve etkin sonuçlar veren Favipiravir isimli ilacın yerli sentezi, Doç. Dr. Mustafa Güzel ve Zeynep Atabay Taşkent'in koordinasyonunda 32 kişilik ekip tarafından 40 gün gibi kısa sürede üretildi. Ruhsatlandırma aşamasına gelen yerli sentez ilacın ilk numunesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a sunuldu. Ziyaretin ardından çıklamalarda bulunan Varank, “Yerli ve milli olarak kendi sentezimizle geliştirilmiş çok önemli bir ilacı üretmiş olduk. Bunun ruhsatlandırma aşaması var. Sağlık Bakanımız, kabine toplantısında bu ilaçların hemen ruhsatlandırılması ile ilgili talimat verdiğini de söyledi. Süreçler hızlı şekilde tamamlandığında, kendi sentezimizle geliştirdiğimiz ve ürettiğimiz kendi ilacımızı hem Türkiye'de kullanabileceğiz hem de bu alanda önemli ihracat imkanı var” dedi.

Yerli ham madde ile sentezlenerek üretilen ilacı geliştiren İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Güzel ve ilacı endüstri seviyesine getiren Atabay Kimya Sanayi Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Atabay, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ile birlikte Bakan Varank’ı ziyaret ederek, ruhsatlandırma aşamasına gelen yerli sentez ilacın ilk numunesini sundu.

17 PROJE YÜRÜTÜYORUZ

Kovid-19 salgını daha Türkiye sınırlarına girmeden TÜBİTAK başkanlığında "Covid-19 Türkiye Platformu"nu oluşturduklarını hatırlatan Varank, “Bu platform ile Türkiye'deki temel araştırmalar seviyesinde koordinasyonu sağlamayı planladık. Platformun çatısı altında bir kısmı aşı, bir kısmı da ilaç geliştirme olmak üzere 17 proje yürütülüyor. Favipiravir ilacının yerli sentezinin yapılması da bu başlıkta çalıştığımız projelerden biriydi. Burada bir neticeye ulaşmış olmamız, bunun endüstri seviyesine, ilacın ruhsatlandırma aşamasına gelmiş olması bizim açımızdan hem mutluluk hem de gurur verici” değerlendirmesinde bulundu Varank, Covid-19 Türkiye Platformu çatısı altındaki bütün projelerden netice almayı umduklarına işaret etti.

Bu kadar çabuk olacağını düşünmüyordum

Doç. Dr. Mustafa Güzel, sanayi-üniversite iş birliğiyle yerli ilaç geliştirme projesini hayata geçirdiklerini belirterek, “Yerli imkanlarımızla bir ürünü geliştirdik. İlaçta yerli ve milli kaynaklarımızı artıracak, bizi şampiyonlar ligine taşıyacak daha teknolojik projeleri yapabilmeyi ümit ediyorum” dedi. Yaklaşık 5-6 hafta önce çalışmalara başladıklarını aktaran Güzel, “İnanın ben de bu kadar çabuk olabileceğini düşünmüyordum ama milli seferberlikle herkes birbirine kenetlendi. Takım ruhuyla bunu başardık” değerlendirmesini yaptı.

TANAP’taki bolluk Türkiye’nin pazarlık kozu olacak
EKONOMİ
TANAP’taki bolluk Türkiye’nin pazarlık kozu olacak
Abone Ol Google News
Vali uyarmıştı

Vali uyarmıştı

İşte Şanlıurfa'nın sokak sokak koronavirüs haritası.
CHPnette itibar suikastı

CHPnet'te itibar suikastı

“Fahrettin Altun zarar verilmesi en kolay kişi.”
Üç bölgeye sağanak uyarısı

Üç bölgeye
sağanak uyarısı

​Ani sel ve su baskınları olabilir.
'Benim için futbol bitecek'

'Benim için futbol bitecek'

Emre Belözoğlu'dan Kayserispor maçı sonrasında flaş açıklama.
Lider '3' <br>puanla dönüyor

Lider '3'
puanla dönüyor

Trabzonspor, İzmir deplasmanından istediğini aldı.
On beş dakikada <br>beyaza büründü

On beş dakikada
beyaza büründü

Fasulye ve meyve bahçeleri zarar gördü.
İki dakikada <br>geri döndü

İki dakikada
geri döndü

​10 kişilik Fenerbahçe maçı çevirmesini bildi.
Kart çıktı <br>kulübe karıştı

Kart çıktı
kulübe karıştı

Çıkan kartın ardından sandalyeyi yere fırlattı.
Avrupa'da <br>son 24 saat

Avrupa'da
son 24 saat

​İşte ülke ülke vaka sayıları ve ölümler.
On dört gün sonra <br>yeniden yükseldi

On dört gün sonra
yeniden yükseldi

​Türkiye'de vaka sayısı neden arttı?
Sosyal mesafeli<br>Süper Lig!

Sosyal mesafeli
Süper Lig!

Süper Lig maçlarında alınan önlemler dikkat çekti.
Üç kurala uyalım

Üç kurala uyalım

​Bakan Koca, son 24 saati açıkladı.
Yıllık 50 bin <br>dolar alacak

Yıllık 50 bin
dolar alacak

Minnesota eyaleti yasa değişikliği yapacak mı?
Gizli pozitifler ortaya çıkacak

Gizli pozitifler ortaya çıkacak

​İllerin bağışıklık haritaları çizilecek.
Birleşmiş Milletler yeni uyandı

Birleşmiş Milletler yeni uyandı

Yunanistan'a: Mültecileri ölüme sürüklemekten vazgeç artık.
PKK çemberde!

PKK çemberde!

​Mikro cerrahi operasyonların perde arkası.
Twitter'a <br>cevap verdi

Twitter'a
cevap verdi

Siyasi bir kara propaganda makinasına dönüştünüz.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.