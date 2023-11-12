KOSGEB deprem desteğine başvuru 30 bini geçti: Bin esnafın ödeme talebi onaylandı

KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, deprem bölgesindeki saha ziyaretlerine devam ediyor. Geçen hafta Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya’da KOBİ’lerle buluşarak 'Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Projesi’ni tanıtan KOSGEB Başkanı İbrahimcioğlu, bu hafta da Adana, Osmaniye, Kilis ve Gaziantep’te de sanayi ve ticaret odalarında projenin ayrıntılarını anlattı.

İbrahimcioğlu destek kredisinden depremzede 11 ildeki hasar gören işletmelerin faydalanabileceğini söyledi. Şartları uyan işletmelere hasar oranlarına göre 200 ile 750 bin lira arasında destek sunulacağını söyleyen İbrahimcioğlu, "Projeden, depremin yıkıcı etkisinin en fazla görüldüğü Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Nurdağı ve İslahiye’de hasar gören veya en az yüzde 30 gelir kaybına uğrayan işletmeler Adana, Diyarbakır, Elazığ, Kilis, Osmaniye, Şanlıurfa ve Gaziantep’te ise Nurdağı ve İslahiye ilçeleri hariç hasar gören işletmeler faydalanacak. Şartları uyan işletmeler, hasar durumuna, bulunduğu il ve işletme ölçeğine göre 200 ile 750 bin lira arasında destekten yararlanacak. KOSGEB desteği, 36 ay süreyle uygulanacak. İlk 24 ayında KOBİ’ler ödeme yapmayacak. Sonraki 12 ayda ödemeler 3 taksit olarak gerçekleşecek. Tamamen faizsiz olan program, teminat da istenmeyecek" diye konuştu.