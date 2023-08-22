Kredi derecelendirme kurulu S&P'den ABD'li bankalara not şoku

Türkiye’nin ilk elektrikli yerli otomobili TOGG, yeni sahipleriyle buluşurken dünyada da konuşulmaya devam ediyor. Yapılan araştırmaya göre, en çok yansımanın görüldüğü ülke ABD oldu. Binlerce haberde TOGG ile ilgili gelişmeler hakkında haber yapıldı, yorumlar sosyal medyada paylaşıldı.