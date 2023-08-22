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Ekonomi

Kredi derecelendirme kurulu S&P'den ABD'li bankalara not şoku

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, ABD'li banklara yönelik not değerlendirmesini açıkladı. S&P, bazı bankaların notunu zorlu faaliyet koşulları nedeniyle düşürdü ve görünümlerini aşağı yönlü revize etti.

08:26 . 22/08/2023 الثلاثاء
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S&P

S&P

Kredi derecelendirme kurulu S&P, zorlu faaliyet şartları nedeniyle bazı ABD'li bankaların notlarını düşürdü.


S&P Global, Associated Banc-Corp ve Valley National Bancorp'un notlarını fonlama riskleri ve aracılık edilen mevduatlara daha fazla bağımlılık nedeniyle düşürdü.


UMB Financial Corp, Comerica Bank ve Keycorp'un notlarını da düşüren S&P Global, bu indirimlere neden olarak büyük mevduat çıkışlarını ve yüksek faiz oranlarını öne sürdü.


S&P ayrıca, S&T Bank ve River City Bank'ın görünümlerin durağandan negatife düşürdü




#S&P
#ABD
#Banka kredi notu
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