Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch: Türkiye’de büyümenin hız kazanmasını bekliyoruz

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings Direktörü Douglas Winslow, Türkiye ekonomisinin 2021 yılındaki görünümü ve kredi derecelendirme kuruluşunun beklentilerine ilişin açıklamalarda bulundu.
"Türkiye'deki büyüme hız kazanacak"
Winslow, “Kısıtlamalarını azaltılması, Avrupa'da toparlanmanın ivmelenmesiyle bu yılın ilk yarısından itibaren Türkiye’de büyümenin hız kazanmasını bekliyoruz. 2021 yılında Türkiye ekonomisinin yüzde 3,5 seviyesinde büyüme göstermesini öngörüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.
"Türkiye'nin cari açığının azalması bekleniyor"
Winslow, ayrıca "Türkiye’nin ihracattaki rekabeti son yıllarda yardımcı oldu. Turizmin toparlanması, ihracatta talebin artması ve yakın zamanda yapılan politika sıkılaştırmaları, 2020 yılının ilk 11 ayında GSYH’nin yüzde 5,2’si seviyesinde olan cari açığın önümüzdeki dönemde azalmasını sağlayacaktır. 2021 yılında cari açığın GSYH’ye oranının yüzde 3,5, 2021 yılında ise yüzde 2,4’e gerilemesini bekliyoruz” İfadelerini kullandı.