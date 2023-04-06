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Ekonomi

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’ten enflasyon ve deprem raporu: Türkiye beklentimizden daha dirençli

Uluslararası derecelendirme kurumu Fitch, Türkiye'de yerel ve bölgesel yönetimlerin bütçelerinin enflasyonun ve depremin etkilerine karşı dayanıklı olduğunu söyleyerek "Dokuz büyükşehir belediyesinin 2022 bütçe verimleri bizim beklentilerimizden daha iyi" dedi.

15:41 . 6/04/2023 Perşembe
AA
Arşiv

Arşiv

Fitch'den yapılan açıklamada, Türkiye'nin ulusal ve yerel yönetim (LRG) bütçe çıktılarının 2022'de yüksek enflasyona karşı dayanıklı olduğu ve şubat ayında yaşanan depremlerin finansal etkisini absorbe edebileceği bildirildi. Açıklamada, kredi derecelendirme kuruluşunun değerlendirdiği 9 büyükşehir belediyesinin (Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Bursa, Konya, Manisa, Mersin, Muğla) 2022 yılına ilişkin bütçe görünümünün beklenenden daha iyi olduğu belirtildi.

Bütçe dengesi beklentileri aştı

9 büyükşehir belediyesinin geçen yıla ilişkin bütçe dengesinin yüzde 39 seviyesinde olan beklentiye rağmen yüzde 42 olarak kaydedildiği aktarılan açıklamada, ortalama borç işletme dengesinin 1,6 kat olan beklentiye rağmen 1,4 kat seviyesinde gerçekleştiği kaydedildi.

'Depremler nedeniyle ekstra harcamaların çoğunu karşılayacaktır'

Açıklamada, "Yasaların gerektirdiği gibi merkezi hükümet, depremler nedeniyle ekstra harcamaların çoğunu karşılayacaktır. Büyükşehir belediyelerinin bütçeleri üzerindeki etkinin, etkilenen bölgeleri destekleyecek araç ve ekipman tedariki ile sınırlı olmasını bekliyoruz. Bunu yansıtmak için orta ölçekli büyükşehir belediyelerine yüzde 5, daha büyüklerde ise yüzde 10'luk bir (bütçeden katkı) artış olmasını öngörüyoruz." denildi.


#Fitch
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#İzmir
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