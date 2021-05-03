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Ekonomi Kredi derecelendirme kuruluşu S&P Türk katılım bankaları son 5 yılda sağlıklı bir hızla büyüdü
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kredi derecelendirme kuruluşu S&P: Türk katılım bankaları son 5 yılda sağlıklı bir hızla büyüdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Türk katılım bankalarının son 5 yılda sağlıklı bir hızla büyüdüğünü belirterek, salgın, enerji dönüşümü ve Türkiye'nin elektrikli otomobil üretme hedefinin sosyal ve yeşil İslami finans ürünlerinin kullanımını artırabileceği öngörüsünde bulundu.

Haber Merkezi AA
Kredi derecelendirme kuruluşu S&P: Türk katılım bankaları son 5 yılda sağlıklı bir hızla büyüdü
S&P

Kredi derecelendirme kuruluşu S&P'den yapılan açıklamada, katılım bankalarının, bankacılık sektöründeki pazar paylarının 2025'e kadar ikiye katlanarak yüzde 15'e çıkmasının beklendiğine işaret edildi.

Bu hedefin birkaç engelle karşılaşabileceğine dikkatin çekildiği açıklamada, sermaye kullanılabilirliğinin gelecek yıllarda Türkiye’de İslami finansın büyümesini sınırlayabileceği bildirildi.

Sağlıklı hızla büyüdü

Açıklamada, Türkiye'de katılım bankalarının son 5 yılda sağlıklı bir hızla büyüdüğüne işaret edilerek, sektörün 2015 sonunda yüzde 5,1 olan toplam bankacılık pazarındaki payının 2020 sonunda aktiflerin yaklaşık yüzde 7,2'sine yükseldiği aktarıldı.

Türk yetkililerin güçlü desteği

Sukuk ihracının da söz konusu dönemde 2 milyar dolardan 14 milyar dolara yükseldiği kaydedilen açıklamada, "Bu büyüme, İslami finansın Türk ekonomisini finanse etmek için ek bir araç olarak önemine ilişkin görüşlerini defalarca dile getiren Türk yetkililerin güçlü desteği sayesinde sağlandı" değerlendirmesinde bulunuldu.

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Açıklamada, salgın, enerji dönüşümü ve Türkiye'nin elektrikli otomobil üretme hedefinin, İslami finans ürünleri ve özellikle sukuk dahil olmak üzere sosyal ve yeşil finansman araçlarının daha fazla kullanılmasını sağlayabileceği ifade edildi.

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