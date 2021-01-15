Ekonomi Kredi faizleri büyümeye engel Bankalar da elini taşın altına koymalı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kredi faizleri büyümeye engel: Bankalar da elini taşın altına koymalı

Kredi faizleri büyümeye engel: Bankalar da elini taşın altına koymalı

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bankaların uyguladığ yüksek kredi faizlerinin üretim ve yatırım önündeki en büyük engel olduğunu söyledi. Bankaların sadece kendi gelirlerini düşünmeyi bırakıp ellerini taşın altına koyması gerektiğinin altını çizen Hisarcıklıoğlu, “Yüksek kredi faizleri büyümeye destek değil köstek oluyor. Reel sektöre sırtınız dönmeyin” dedi.

Ekonomi Servisi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, son dönemde bankaların uyguladığı yüksek kredi faizlerinin üretimin ve yatırımın önündeki en önemli engellerden biri haline geldiğini belirterek, “Bankalar, kredi faizlerini maliyetlerindeki artışın çok üzerinde artırarak, büyümeye destek değil köstek oluyorlar’’ dedi. Bankalara, reel sektöre sırtınız dönmeyin çağrısı yapan Hisarcıklıoğlu, “Bankaların uyguladığı yüksek kredi faizleri, üretim ve yatırım önündeki en önemli engel haline gelmiştir. Kredi faizlerinin geldiği seviye, dünya genelindeki düşük faiz ortamına uymuyor ve girişimcilerimizin küresel rekabette ayakta kalmalarına engel oluşturuyor” dedi.

Rifat Hisarcıklıoğlu

FAİZ ARTTIRMAKTA HIZLI İNDİRİMDE AĞIR KALMAYIN

  • Anadolu'nun dört bir tarafında, verimli ve düzgün çalışan pek çok işletme bulunduğunu söyleyen Hisarcıklıoğlu, üretime, ihracata ve istihdama katkı sağlayan bu firmalarımız, ülkemizin milli serveti olduğunu ve korunmaları gerektiğini dile getirdi. Reel sektör üzerindeki finansman yükünün azaltılması gerektiğini dile getiren Hisarcıklıoğlu, “Enflasyonun ve faiz oranlarının makul bir düzeye gelmesi için makroekonomik dengelerin gözetilmesine ihtiyaç vardır” şeklinde konuştu. Hisarcıklıoğlu, öte yandan kredi faizleri konusunda bankalardan daha sorumlu bir yaklaşım da beklediklerini vurgularken, zamanında faiz indiriminde zorluk çıkaran bankaların, iş faiz artırımına geldiğinde gayet hızlı şekilde hareket edebildiğini ifade etti.

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BANKALAR ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMALI

Bankaların kredi faizlerini, maliyetlerindeki artışın çok üzerinde yükselterek, büyümeye destek değil köstek olduğunun altını çizen Rifat Hisarcıklıoğlu, bankaların, faizleri kolayca artırma alışkanlarına son vermesi gerektiğini söyledi. Hisarcıklıoğlu, “Bankalar sadece kendi gelirleri odaklı düşünmeyi bırakmalı ve ellerini taşın altına koymalı” diye konuştu. Bunun yanı sıra pandemi nedeniyle gelir kaybı yaşayan firmaların kredilerine yönelik daha yapıcı bir tavır sergilenmesi gerektiğini kaydeden Hisarcıklıoğlu, “Finansal ve reel sektörün ülkemize daha iyi gelecek sunmak üzere birlikte hareket ederek, birbirlerini daha iyi anlamaları gereken dönemdeyiz. Bu dönemde birbirimize destek olmalıyız” dedi.

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REEL SEKTÖRE SIRTINIZI DÖNMEYİN

  • TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bankalara çağrıda bulunurken şu ifadeleri kullandı: “Reel sektöre sırtınızı dönmeyin, hep bana olsun demeyin. Özellikle üretim, yatırım, ihracat yapanları ve istihdam sağlayanları özenle değerlendirin. Rekabetçi firmalarımızı ve girişimcilerimizi destekleyelim ve ayakta tutalım ki, büyüme ve ihracat kapasitemizi koruyalım ve sağlıklı şekilde arttıralım. Böylece pandemi sonrası, yeniden ve hızla ayağa kalkalım, küresel yarışta geride kalmayalım.”

KREDİ HACMİNDE DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Bankacılık sektörünün kredi hacminde düşüş sürüyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 8 Ocak ile biten haftada 31 milyar 145 milyon lira düşüş gösterdi. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 3 trilyon 575 milyar 923 milyon liradan 3 trilyon 544 milyar 779 milyon liraya geriledi.

  • Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 25 milyar 461 milyon lira azaldı. Söz konusu haftada yüzde 0,7 gerileyen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 3 trilyon 429 milyar 567 milyon lira oldu. Tüketici kredileri tutarı, 8 Ocak ile biten haftada 136 milyon lira azalarak 675 milyar 816 milyon liraya indi. Söz konusu kredilerin 277 milyar 871 milyon lirası konut, 11 milyar 774 milyon lirası taşıt ve 386 milyar 171 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.
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