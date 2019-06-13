Ekonomi Kredi kartı asgari ödemelerinde değişiklik
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kredi kartı asgari ödemelerinde yeni oran belirlendi

Kredi kartı asgari ödemelerinde değişiklik

Kredi kartı asgari tutar ödemelerinde değişikliğe gidildi. Resmi Gazete'deki düzenlemeye göre önceden kart limitine göre belirlenen asgari tutar ödemesi, kart limitine bakılmaksızın tüm kartlarda asgari yüzde 30 olarak belirlendi. Bir yıllık kartlar için ise borcun asgari yüzde 40’ı ödenecek. Daha önce 15 bin TL'ye kadar olan kredi kartlarında en az yüzde 30, 15 ila 20 bin lira arası kartlarada en az yüzde 35, 20 bin lira ve üzeri limitli kartlarda ise en az yüzde 40'ının ödenmesi gerekiyordu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv/Kredi kartı
Arşiv/Kredi kartı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, kredi kartlarındaki asgari ödeme oranlarına ilişkin değişiklik yaptı.

LİMİTE BAKILMAKSIZIN YENİ ORAN

Yeni düzenlemeye göre önceden kart limitine göre belirlenen asgari tutar ödemesi, kart limitine bakılmaksızın tüm kartlarda asgari yüzde 30 olarak belirlendi. Bir yıllık kartlar için ise borcun asgari yüzde 40’ı ödenecek.

E ve h bendinde yapılan değişiklikteki ifadeler şu şekilde:

  • “e) Ödenmesi gereken asgarî tutarın dönem borcunun yüzde otuzundan ve yeni tahsis edilen kredi kartlarında kullanım başlangıcı tarihinden itibaren bir yıllık sürenin dolmasına kadar dönem borcunun yüzde kırkından aşağı olamayacağı.”
  • “h) Ödenmesi gereken asgarî tutarın dönem borcunun yüzde otuzundan ve yeni tahsis edilen kredi kartlarında kullanım başlangıcı tarihinden itibaren bir yıllık sürenin dolmasına kadar dönem borcunun yüzde kırkından aşağı olamayacağına ve bankanın bu miktardan az olmamak üzere asgari ödeme tutarını belirleyebileceğine,”

ESKİDEN LİMİTE GÖRE DEĞİŞİYORDU

Önceki düzenlemede kredi kartı limiti 15 bin Türk Lirasına kadar olan kredi kartlarında dönem borcunun en az yüzde 30'u, 15 ila 20 bin lira arası limitli kredi kartlarının dönem borcunun en az yüzde 35'i, 20 bin lira ve üzeri limitli kredi kartlarının dönem borcunun ise en az yüzde 40'ının ödenmesi gerekiyordu.

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