Kredi kartından sonra aboneliklerde de ıslak imza şartı kalkıyor

Her ay 2 milyon aboneliğin gerçekleştirildiği mobil hizmetler için ıslak imza şartı kaldırılıyor.

Koronavirüs salgını süreciyle bir takım işlemlerin uzaktan yapılabilirliğinin test edilmesiyle birlikte çok sayıda alanda teması gerektirmeyen iş modelleri geliştirilmeye başlandı.

Cumhurbaşkanlığı 2020 Programı'nda yer alan ve yenisafak.com 'un geçtiğimiz aylarda gündeme getirdiği kredi kartında ıslak imza şartının kaldırılması ve vatandaşın şubeye gitmeden kart çıkarabilmesine ilişkin düzenlemenin ardından söz konusu uygulamanın kapsamının genişletildiği görüldü.

BİR İLK OLACAK

Bankaların müşterileriyle ilk defa yüz yüze gelmeden sözleşme ilişkisi kurabileceği yeni süreçte kredi kartlarının yanı sıra, kredi kullanımı, çek hesaplarının kullanımı ve finansal kiralama işlemleri gibi Bankacılık Kanunu'nun 4. maddesinde yer alan faaliyet konularına yönelik fiziki belge ve ıslak imza şartı aranmadan günün teknolojisine yönelik uygun yöntemler kullanılarak süreç dijitalde başlayıp dijitalde sonlandırılacak.

Mobil hizmetlerde abonelikler ıslak imza şartı olmadan uzaktan yapılabilecek.

ABONELİKTE DE İMZA ŞARTI KALKIYOR

Bankacılık işlemleri için hayata geçirilecek düzenleme her ay 2 milyon adet aboneliğin gerçekleştiği mobil hizmetler için de gündemde.

Abonelerin elektronik haberleşme hizmetine abone olma ve feshetme gibi yazılı olarak imza altında gerçekleştirdiği süreçler kağıt, nakliye ve saklama maliyetleri de göz önünde bulundurularak elektronik ortama taşınacak.

YAZILI BİLDİRİM KOŞULU KALKACAK

Düzenleme ile tüketici hak ve menfaatlerine uygun olarak başvuru sahibinin kimliğini doğrulaması ile abonelik sözleşmeleri dijitalleşecek. Abonelik sözleşmelerinin feshedilmesi sürecinde abonenin talebinin yazılı bildirilmesi koşulu da kaldırılacak. Abone, elektronik yöntemlerle talebini ilgili kuruma iletebilecek.

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Aboneliklerde ıslak imza şartını kaldıran düzenleme için Elektronik Haberleşme Kanunu'ndaki ''abonelik sözleşmesi imzalanırken'' ibaresi ''abonelik sözleşmesi kurulurken'' şeklinde değiştirilecek.