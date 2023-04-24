Kredi kartlarıyla ilgili emsal karar: Aidatlara iade yolu açıldı

Bankanın dava dilekçesinde, kart kullanıcısının Bankacılık Hizmet Sözleşmesi’nde kart aidatı ödemeyi kabul ettiği, müşteriye gönderilen hesap özetlerinde kart aidatının önceden bildirildiği, Bankanın ücretsiz kredi kart seçeneği olmasına karşın müşterinin böyle bir talepte bulunmadığı, müşterinin ayrıca yıllardır kredi kartı aidatı ödediği, aidat nedeniyle kredi kartının kapatılmasını istemediği, müşterinin kartla nakit ödemesiz harcama yapabilme, taksitlendirme, bonus ve mil kazanma gibi birçok hizmetten yararlandığı belirtildi.

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu: “Bu kararla artık kuruluşun müşterisiyle kart üyelik bedeli için müzakere etmesi gerektiği ortaya konmuştur. Banka, tüketiciden kart bedeli talep ettiğinde bu süreç başlar. Bankalar yasa gereği ücretsiz kredi kartı alternatifi sunmak zorundadır. Ücretsiz kart alternatifi sunup, ücretli kartla ilgili müşteriyle açıkça müzakere edilmeden talep edilen ve alınan bedeller haksızdır. Bazı tüketici hakem heyetleri yasal mevzuata aykırı olarak tüketici aleyhine karar da verebiliyor. Karara itiraz ederek mahkemeye taşımak mümkün ama genellikle tüketiciler dava açılırken yatırılması istenen gider avansı gibi nedenlerle itiraz davası açmıyorlar. Bunun önüne geçilmesi için tüketiciye manevi tazminat talep hakkı da tanınmalı. Sonuçta hem maddi hem de manevi olarak yıpratıcı bir süreç yaşanıyor.”