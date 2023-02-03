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Ekonomi

Kremlin'den ambargo uyarısı: Enerji piyasalarında dengesizlik artacak

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupa Birliği'nin (AB) Rus petrol ürünlerine yönelik yaptırımlarına olumsuz baktıklarını belirterek, "Doğal olarak bu, küresel enerji piyasalarında daha fazla dengesizliğe yol açacak." dedi.

14:26 . 3/02/2023 Cuma
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, AB ülkelerinin Rus petrol ürünlerine yönelik 5 Şubat'ta yürürlüğe girecek ambargosunu değerlendirdi.


Söz konusu yaptırımlara, diğer yaptırımlara olduğu gibi olumsuz yaklaştıklarını vurgulayan Peskov, "Doğal olarak bu, küresel enerji piyasalarında daha fazla dengesizliğe yol açacak." ifadesini kullandı.


Peskov, Rusya'nın petrol ürünlerine yönelik ambargoyla ilgili gerekli önlemleri alacağını belirterek, "Ortaya çıkan risklere karşı çıkarlarımızı korumak için önlemler alacağız." dedi.

AB ülkeleri, Aralık 2022'de, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanmasında anlaşmaya varırken, Rus petrol ürünlerine de tavan fiyat belirlenmesi için istişareler yürütüyor.



#Kremlin
#petrol
#Rusya
13 dakika önce
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Kremlin'den ambargo uyarısı: Enerji piyasalarında dengesizlik artacak
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