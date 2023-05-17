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Ekonomi

Kremlin'den Karadeniz Tahıl Girişimi açıklaması: Kararın açıklanması beklenmeli

Türkiye'nin arabuluculuğunda gerçekleşen Karadeniz tahıl anlaşmasının süresi 18 Mayıs'ta doluyor. Dünyanın gözü tahıl girişiminin süresi için alınacak kararda. Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov, Karadeniz Tahıl Girişimi'ne ilişkin henüz alınmış bir kararın duyurulmadığını belirterek “Kararın açıklanmasını beklememiz gerekiyor” dedi.

13:40 . 17/05/2023 Çarşamba
AA
Karadeniz Tahıl Girişimi

Karadeniz Tahıl Girişimi

Peskov, başkent Moskova’da Karadeniz Tahıl Girişimi'ne ilişkin gazetecilere açıklamada bulundu.


Konuya ilişkin henüz bir kararın duyurulmadığına işaret eden Peskov, “Burada herhangi farazi bir sonuca varmanın uygun olduğunu düşünmüyorum, biliyorsunuz şu ana kadar karar açıklanmadı, kararın açıklanmasını beklememiz gerekiyor” ifadesini kullandı.


'Sürenin uzatılması konusunda mutabakata doğru gidiliyor'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İstanbul'da Türkiye, Rusya ve Ukrayna savunma bakan yardımcıları ile Birleşmiş Milletler yetkilileri arasında gerçekleştirilen dörtlü formattaki toplantıya ilişkin, 12 Mayıs'ta
"Tahıl anlaşmasının süresinin uzatılması konusunda mutabakata doğru gidiliyor"
açıklamasında bulunmuştu.

22 Temmuz 2022'de yapılan Karadeniz Tahıl Anlaşması sayesinde o günden bugüne 30 milyon tahılın ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığı belirtiliyor.





#karadeniz tahıl girişimi
#Rusya
#Ukrayna
#tahıl
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