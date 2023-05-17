Kremlin'den Karadeniz Tahıl Girişimi açıklaması: Kararın açıklanması beklenmeli

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “22 Temmuz’da yaptığımız Karadeniz Tahıl Anlaşması ile 30 milyon ton tahıl ihtiyaç sahiplerine nakledildi. Türkiye, Rusya, Ukrayna savunma bakan yardımcıları ile BM yetkililerinin bugün İstanbul’daki toplantısı başladı. Bu işin kesintiye uğramaması ve istikrarın devamı için görüşmelerimizi sürdürüyoruz” dedi. Terörle mücadele konusuna değinen Akar, "Tekrar başa dönmek istemiyoruz. Bu seçimlerde kimse teröristlere can suyu vermesin, teröristlerin başlarına solunum cihazı kimse takmasın" ifadelerini kullandı.