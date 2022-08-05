Küçükbaş hayvan yetiştiricileri ESK'nin kuzu eti fiyatına yaptığı indirimden memnun Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından kuzu eti fiyatında yapılan yüzde 25'e varan indirimin memnuniyet verici olduğunu bildirdi. Çelik, "Kuzu eti fiyatlarındaki indirimi önemsiyoruz. Vatandaşların kırmızı et tüketimleri alım gücüne bağlı olarak düşüyor. Bu indirimin vatandaşlarımıza rahat bir nefes aldıracağını düşünüyoruz" dedi.

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