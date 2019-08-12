Ekonomi Kumpasın yıl dönümünde dolar 550nin altında
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kumpasın yıl dönümünde dolar 5.50’nin altında

Spekülatif ataklarla bir yıl önce 7 TL’yi aşan dolar, daha da yükselir beklentisiyle yangına körükle gidenleri hüsrana uğrattı. Dolar, kur kumpasının yıl dönümünde 7,23’lü seviyelerden 5,48’lere geldi ve dövize hücum edenleri zarara uğrattı. Kumpası atlatan Türkiye’de ülkesinin parasına güvenenler ise sürecin kazananı oldu.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye’ye tam bir yıl önce kurulan kur kumpası ile suni olarak tetiklenen 7 TL’yi aşan dolar yıl dönümünde 5.50’nin altına indi. Kurdaki gevşemenin mevsimin de etkisiyle süreceği belirtiliyor. Merkez Bankası’nın ağustos ayı beklenti anketinde 12 aylık TÜFE beklentisi yüzde 13,90’dan yüzde 12,77’ye geriledi. Yıl sonu Dolar/TL beklentisi de 5,90’a geriledi.

LONDRA’DAN OPERASYON YAPILDI

Trump ve Yardımcısı Mike Pence, geçtiğimiz yıl ağustos ayında FETÖ ve PKK terör örgütleriyle ilişkisi ortaya çıkınca tutuklanan Rahip Brunson’u bahane ederek ülkelerinde kasımda yapılan seçimlerde Evanjelist seçmene şirin gözükmek için gerilimi hazirandan itibaren tırmandırdı.

Bu süreçte Türkiye’ye karşı atılan twettler ve yapılan sert açıklamalarla Türk ekonomisine zarar verilirken saldırının dozu da arttı.

12 Ağustos 2018 Pazar gecesine gelindiğinde ABD merkezli Morgan Stanley Bankası tarafından dünyada paranın merkezi olarak bilinen Londra üzerinden kur saldırısı yapıldı. Türkiye saatiyle 20.00 ve 22.00’de piyasa kapalı olmasına rağmen Londra’da bazı bankalar üzerinden döviz işlemleri yaptırıldı.

7.30’A TIRMANDIRDILAR…

Operasyon aynı dakikalarda medya ayağı ile sürdürüldü. Türkiye’ye karşı yapılan dolar operasyonu, “Asya piyasaları açıldı, dolar fırladı” şeklinde yalan haberlerle desteklendi. Kur operasyonunun ardından dolar yükselmeye başladı. Dolar o gece 7 liranın üzerine çıktı. Tetiklenen kur ABD Başkanı Donald Trump’ın “Türkiye ile ilişkilerimiz iyi değil” tweetinin ardından daha da tırmandı. Dolar o günlerde 7,30 bandına çıkarak tarihin en yüksek seviyesini gördü.

REKLAM

VATANDAŞ PÜSKÜRTTÜ

Dolar kuru üzerinden oluşturulan algı operasyonuyla Türkiye’yi hedef alan kesimlere karşı hükümet, Türk iş dünyası ile STK’lar seferberlik başlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Dolarlarınızı bozdurun” çağrısının ardından binlerce vatandaş dolarlarını bozdurup, Türk Lirasına çevirdi. Reel sektöre yönelik peşi sıra açılan destek paketleri ile kurun istihdam üzerindeki etkisi azaltılırken, faiz ve enflasyonda alınan tedbirlerle de kur kumpas öncesi döneme gerilemeye başladı.

  • DOLAR DÜŞTÜ FİYATLAR DÜŞMEDİ
  • 1 yıl önce kur saldırısını bahane bilerek ürettikleri ürünlere zam üstüne zam yapan fırsatçılar dolar gerilerken ise fiyatlarda bir değişikliğe yanaşmadı. Ancak bu konu ile ilgili mücadelenin de verildiği gözleniyor.

ULAK yaygınlaşıyor
EKONOMİ
ULAK yaygınlaşıyor
Yabancı ülkelerin işi değil

Yabancı ülkelerin işi değil

​Zarif, Basra Körfezi'nin güvenliğine ilişkin açıklama yaptı.
Sezon açılışını kaçıracak

Sezon açılışını kaçıracak

'Terim neden acilen ameliyata alındı?' sorusu da yanıt buldu.
Zam konusunda anlaştılar

Zam konusunda anlaştılar

Hükümet ile Türk-İş tarafları bir araya geldi.
Yangın<br>kontrol altına alındı

Yangın
kontrol altına alındı

3 ev yandı, 15 vatandaş dumandan etkilendi, çok sayıda hayvan telef oldu.
ABD'li askerler Türkiye'de

ABD'li askerler Türkiye'de

Ortak Harekat Merkezi için ilk askeri heyet geldi.
Erzincan'da<br>terör operasyonu

Erzincan'da
terör operasyonu

Operasyonun detaylarını İçişleri Bakanlığı paylaştı.

Diyarbakır'da deprem

Diyarbakır'da deprem

​AFAD, deprem merkezinin Lice olduğunu duyurdu.
Çatlak büyüyor

Çatlak büyüyor

İki ülke arasındaki güvenli ticaret ortaklığı bitiyor.
Cami saldırganı<br>mahkemede

Cami saldırganı
mahkemede

​Norveçli Manshaus, "terör saldırısı" suçlamasıyla yargılanacak.
Kardeşliğimizi böldürtmeyeceğiz

Kardeşliğimizi böldürtmeyeceğiz

Ayrılık kampanyası içine girenlere net mesaj.
Kuseyri ve İpek<br>ByLock arkadaşı

Kuseyri ve İpek
ByLock arkadaşı

'Dinden uzak' algısı için başörtülü avukat çalıştırmamış.
B planımız hazır

B planımız hazır

Akar, son dönemdeki gelişmeleri değerlendirdi.
100 milyon <br>euro katkısı olacak

100 milyon
euro katkısı olacak

50 binden fazla İngiliz taraftar kente gelecek.
Yargıtay'dan<br>emsal karar

Yargıtay'dan
emsal karar

Yıllık izinle ilgili karar milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor.
Besiciler bekleyişte

Besiciler bekleyişte

Bayramın ikinci gününde satışlar devam ediyor.
Ameliyat oldu

Ameliyat oldu

Tecrübeli teknik adam Floransa dönüşünde hastaneye götürüldü.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.