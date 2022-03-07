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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kur Korumalı Mevduat sisteminde değişiklik: Şirketlere de 3 ay vade imkanı

Kur Korumalı Mevduat sisteminde değişiklik yapıldığına dair karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni kararla, vadesi gelen mevduatlar için yenileme imkanı getirildi. Ayrıca bireylerin ardından şirketlere de üç ay vade imkanı tanınmış oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kur Korumalı Mevduat sisteminde değişiklik: Şirketlere de 3 ay vade imkanı
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Kur Korumalı Mevduatta (KKM) vadesi gelen mevduatlar için yenileme imkanı getirildi.

Yapılan düzenleme ile yurt içi yerleşik tüzel kişiler için KKM’de dövizden TL’ye dönüş için en kısa vade altı aydan üç aya indirildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan karar göre, KKM’de vadesi gelen mevduatlar için yenileme imkanı getirildi. Vadesi geldiğinde KKM imkânından yararlanmaya devam etmek isteyenler, ilk açılışta dönüşümü yapılan Döviz tutarı ve dönüşüm kuru üzerinden destekten yararlanmaya devam edebilecek.

Diğer taraftan, yeni düzenleme ile yurt içi yerleşik tüzel kişiler için KKM’de dövizden TL’ye dönüş için en kısa vade 6 aydan 3 aya indirildi. Bloomberg HT'nin haberine göre; böylelikle, şirketler dövizlerini 3 aylık süre için KKM’ye dönüştürebilecek ve vade sonunda ise yenileme imkanına sahip olabilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar şöyle:

  • MADDE 1- 21/12/2021 tarihli ve 31696 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14)’in 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  • “(3) Banka tarafından yurt içi yerleşik gerçek kişiler ve yurt içi yerleşik tüzel kişiler için 3 ay, 6 ay veya 1 yıl vadeli Türk lirası mevduat veya katılma hesabı açılır.”
  • MADDE 2- Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  • “(4) Merkez Bankası tarafından bu uygulama kapsamında açılan Türk lirası mevduat veya katılma hesaplarına vade sonunda yenilenme imkânı tanınabilir. Yenilenen hesap ilk açılışta dönüşümü yapılan döviz tutarı ve dönüşüm kuru üzerinden destekten yararlanmaya devam eder. Hesabın yenilenmesine ilişkin kapsam, usul ve esaslar Merkez Bankasınca belirlenir.”
  • MADDE 3- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
  • MADDE 4- Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.
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