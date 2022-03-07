Kur Korumalı Mevduat sisteminde değişiklik: Şirketlere de 3 ay vade imkanı

Kur Korumalı Mevduatta (KKM) vadesi gelen mevduatlar için yenileme imkanı getirildi.

Yapılan düzenleme ile yurt içi yerleşik tüzel kişiler için KKM’de dövizden TL’ye dönüş için en kısa vade altı aydan üç aya indirildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan karar göre, KKM’de vadesi gelen mevduatlar için yenileme imkanı getirildi. Vadesi geldiğinde KKM imkânından yararlanmaya devam etmek isteyenler, ilk açılışta dönüşümü yapılan Döviz tutarı ve dönüşüm kuru üzerinden destekten yararlanmaya devam edebilecek.

Diğer taraftan, yeni düzenleme ile yurt içi yerleşik tüzel kişiler için KKM’de dövizden TL’ye dönüş için en kısa vade 6 aydan 3 aya indirildi. Bloomberg HT'nin haberine göre; böylelikle, şirketler dövizlerini 3 aylık süre için KKM’ye dönüştürebilecek ve vade sonunda ise yenileme imkanına sahip olabilecek.

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Resmi Gazete'de yayımlanan karar şöyle: