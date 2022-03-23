Bakanlık duyurdu: Kur korumalı mevduat hesabı 591 milyar TL'ye ulaştı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, kur korumalı mevduat hesabının 591milyar TL büyüklüğüne ulaştığını duyurdu. Kur korumalı mevduat hesabında ilk ödemeler 23 Mart itibarıyla yapıldı. Hesap sahiplerinin yüzde 97'si gerçek kişi, 28 bin 934 tüzel kişi sisteme dahil oldu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, kur korumalı mevduat hesabının 591milyar TL büyüklüğüne ulaştığını duyurdu. Kur korumalı mevduat hesabında ilk ödemeler 23 Mart itibarıyla gerçekleşiyor. Hesap sahiplerinin yüzde 97'si gerçek kişi, 28 bin 934 tüzel kişi sisteme dahil oldu.
KKM’de, 22 Mart 2022 tarihi itibarıyla 270 milyar TL’si Hazine destekli KKM ve 321 milyar TL’si TCMB destekli Dövizden/Altından Dönüşümlü KKM olmak üzere toplam 591 milyar TL büyüklüğe ulaşılmıştır. Böylece 1 milyonun üzerinde hesap sahibi tasarruflarını KKM’de değerlendirmiştir. Sisteme dahil olan hesap sahiplerinin yüzde 97’sini gerçek kişiler oluştururken, 28 bin 934 tüzel kişi de birikimlerini bu üründe değerlendirmeyi tercih etmiştir.