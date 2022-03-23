Ekonomi Bakanlık duyurdu Kur korumalı mevduat hesabı 591 milyar TLye ulaştı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakanlık duyurdu: Kur korumalı mevduat hesabı 591 milyar TL'ye ulaştı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kur korumalı mevduat hesabının 591milyar TL büyüklüğüne ulaştığını duyurdu. Kur korumalı mevduat hesabında ilk ödemeler 23 Mart itibarıyla yapıldı. Hesap sahiplerinin yüzde 97'si gerçek kişi, 28 bin 934 tüzel kişi sisteme dahil oldu.

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Kur korumalı mevduat sisteminde paralar ne zaman yatırılacak?
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, kur korumalı mevduat hesabının 591milyar TL büyüklüğüne ulaştığını duyurdu. Kur korumalı mevduat hesabında ilk ödemeler 23 Mart itibarıyla gerçekleşiyor. Hesap sahiplerinin yüzde 97'si gerçek kişi, 28 bin 934 tüzel kişi sisteme dahil oldu.

KKM’de, 22 Mart 2022 tarihi itibarıyla 270 milyar TL’si Hazine destekli KKM ve 321 milyar TL’si TCMB destekli Dövizden/Altından Dönüşümlü KKM olmak üzere toplam 591 milyar TL büyüklüğe ulaşılmıştır. Böylece 1 milyonun üzerinde hesap sahibi tasarruflarını KKM’de değerlendirmiştir. Sisteme dahil olan hesap sahiplerinin yüzde 97’sini gerçek kişiler oluştururken, 28 bin 934 tüzel kişi de birikimlerini bu üründe değerlendirmeyi tercih etmiştir.

Ayrıntılar geliyor...

Yabancı da ‘kur korumalı’da
EKONOMİ
Yabancı da ‘kur korumalı’da

Kur korumalı mevduat sisteminde değişiklik
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Kur korumalı mevduat sisteminde değişikliğe gidildi. Resmi Gazete'de yer alan karaa göre; Bankalarda 31 Aralık 2021 tarihinde mevcut olan döviz ve altın hesapları da Türk Lirasına çevrilebilecek.<br>
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Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve katılım hesaplarına vade sonunda yenileme imkanı getirildi. <br><br>
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Resmi Gazete'de yayımlanan karar şu şekilde:<br><br>\"MADDE 1- 29122021 tarihli ve 31704 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 202116)’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
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“(1) Yurt içi yerleşik gerçek kişilerin bankalardaki, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin ise 31122021 tarihi itibarıyla bankalarda mevcut olan altın hesabı, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilir.”<br><br>
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“(6) Bu Tebliğ kapsamında Merkez Bankasının belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde komisyon veveya masraf ödenebilir.”<br><br>
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MADDE 2- Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.<br><br>
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“(4) Merkez Bankası tarafından bu uygulama kapsamında açılan Türk lirası mevduat veya katılma hesaplarına vade sonunda yenilenme imkânı tanınabilir. Hesabın yenilenmesine ilişkin kapsam, usul ve esaslar Merkez Bankasınca belirlenir.”<br><br>
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MADDE 3- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.<br><br>
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MADDE 4- Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.\"<br><br>
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Kur korumalı mevduat sisteminde değişiklik
Kur korumalı mevduat sisteminde yapılan değişikliğe ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre; 31 Aralık 2021 itibariyle bankalarda mevcut olan döviz ve altın hesapları Türk Lirasına çevrilebilecek. Sisteme dahil olan Türk Lirası mevduat ve katılım hesaplarına da vade sonunda yenileme imkanı getirildi.


Kur korumalı mevduat sisteminde ne gibi bir değişikliğe gidildi?
ÖZGÜN
Kur korumalı mevduat sisteminde ne gibi bir değişikliğe gidildi?

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