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Ekonomi

Kur korumalı mevduatta düşüş beş haftadır sürüyor: 3,3 trilyon liraya geriledi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, kur korumalı mevduatlar geçen haftaya göre 2,1 milyar TL düşüşle 3,3 trilyon liraya geriledi. Dolar cinsinden KKM 122,4 milyar dolar olarak kaydedildi.

15:07 . 28/09/2023 Perşembe
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Foto/arşiv

Foto/arşiv

Kur korumalı mevduatlar geçen haftaya göre 2,1 milyar TL düşüşle 3,3 trilyon liraya geriledi.


Böylelikle son 5 haftada KKM'lerde gerileme izlendi. Bu süreçte KKM'lerde 103 milyar TL'ye varan düşüş görüldü.

KKM'de son dönemde kısıtlayıcı düzenlemeler birbirini izlemişti.


Son olarak TCMB, uygulama talimatında yapılan değişiklikle, Türk lirası dönüşümlü kur korumalı hesaplarda asgari faiz zorunluluğu kaldırmıştı.

Ağustos ayında menkul kıymet ve zorunlu karşılık uygulamalarında kur korumalı hesapların TL mevduata dahil olduğu TL payı rasyosunu yürürlükten kaldırılarak, yerine kur korumalı hesapları TL mevduat olarak dikkate almayan ve standart yerel para olan TL mevduatın toplam mevduat içindeki payını artırmayı hedefleyen yeni bir TL payı rasyosu getirilmişti.




#Kur korumalı mevduat
#KKM
#Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
#BDDK
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