Kur korumalı mevduatta düşüş beş haftadır sürüyor: 3,3 trilyon liraya geriledi

Enerji Piyasaları Düzenleme Kurumu (EPDK), Yalova ve Tekirdağ'ın Çorlu ile Bursa'nın İnegöl ilçelerinde toplam 425 bin aboneye doğal gaz dağıtım hizmeti veren Armagaz, Çordaş ve İngaz şirketlerine, tüketici hizmetlerindeki aksaklıklar ve Boru Hatları İle Petrol Taşıma AŞ'ye (BOTAŞ) borçlarını ödememesi nedeniyle kayyum atadı. EPDK'nin açıklamasına göre, söz konusu dağıtım bölgelerinde şirketlere atanan kayyum geçici süreyle görev yapacak. Kurum, 4 ay içinde bu bölgeler için yeniden doğal gaz dağıtım ihalesine çıkacak.