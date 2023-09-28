Kur korumalı mevduatta düşüş beş haftadır sürüyor: 3,3 trilyon liraya geriledi

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Kur korumalı mevduatlar geçen haftaya göre 2,1 milyar TL düşüşle 3,3 trilyon liraya geriledi.
KKM'de son dönemde kısıtlayıcı düzenlemeler birbirini izlemişti.
Ağustos ayında menkul kıymet ve zorunlu karşılık uygulamalarında kur korumalı hesapların TL mevduata dahil olduğu TL payı rasyosunu yürürlükten kaldırılarak, yerine kur korumalı hesapları TL mevduat olarak dikkate almayan ve standart yerel para olan TL mevduatın toplam mevduat içindeki payını artırmayı hedefleyen yeni bir TL payı rasyosu getirilmişti.