Kur korumalı mevduatta yeni karar: Vadeden önce ek getiri ödenemeyecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yarısı Bizden kampanyamızda başvurular sona erdi. Bir milyon 19 bin 471 bağımsız birim için 269 bin 670 başvuru yapıldı" ifadelerini kullandı. Kurum, "Şu ana kadar uzlaşı sağlanan 118 bin konutta projelendirme çalışmaları başlatıldı. Tüm başvurular incelenecek, çoğunluğun sağlandığı binalarda dönüşüm süreci hemen başlayacak. İstanbul'umuzu tüm afetlere karşı daha dirençli kılmak için durmadan çalışacağız" dedi.