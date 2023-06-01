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Ekonomi

Kur korumalı mevduatta yeni karar: Vadeden önce ek getiri ödenemeyecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), çeşitli hesaplarda 1 Haziran'dan itibaren açılacak veya yenilenecek hesaplarda verilecek ek menfaat veya getirilerin vade sonundan önce ödenemeyeceğini bildirdi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre, KKM'deki toplam tutar 2,4 trilyon liraya çıktı.

12:33 . 1/06/2023 Perşembe
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Foto/arşiv

Foto/arşiv

TCMB'den bankalara gönderdiği yazıda, Türk Lirası Mevduat ve Katılıma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi, Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi, Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılma Sistemi (Yuvam) Hesapları ve Altın Cinsinden Fiziki Varlıkların Finansal Sisteme Kazandırılması hakkındaki tebliğlerin uygulamalarına ilişkin bildirimde bulundu.


Yazıda, 1 Haziran'dan itibaren açılacak veya yenilenecek hesaplara kur farkı üzerine ek menfaat veya getiri adı altında yapılacak ilave her türlü ek ödemenin vade sonunda bankalar tarafından yapılacak faiz hesaplamasına dahil edilmesi ve TCMB'ye bildirilmesi istendi.


TCMB tarafından yapılacak kur farkı ödemelerinin faiz ve ek menfaat veya getiri toplamın üzerinden yapılması gerektiği belirtilen yazıda, "Bu tarihten itibaren açılacak veya yenilenecek hesaplarda ek menfaat ve getirinin Türk lirası cinsinden verilmesi ve söz konusu ek menfaat veya getirilerin vade sonunda ödenmesi (peşin ödeme yapılmaması) hususlarında bilgileriniz ve gereğini rica ederiz." ifadeleri yer aldı.


121 milyar doları aştı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre, KKM'deki toplam tutar 2,4 trilyon liraya çıktı. Kur korumalı mevduat dolar cinsinden ise 121 milyar doları aştı.


Faiz üst sınırının kaldırılmasından bu yana KKM hesaplarına giriş hızlandı. Son 7 haftada KKM'deki artış 32,6 milyar dolar olarak kaydedildi.

KKM uygulaması Aralık 2021'de dolardaki hızlı yükseliş sonrası döviz piyasasının dengelenmesi için devreye sokulmuştu.



#Kur korumalı mevduat
#KKM
#Merkez Bankası
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