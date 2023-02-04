Kur Korumalı’ya dönüş başladı: Dört ayın en yüksek geçişi

14 ay önce devreye alınan Kur Korumalı Mevduat uygulaması, faiz üst sınırının kaldırılmasının ardından yeniden yatırımcı çekmeye başladı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre Kur Korumalı Mevduat hesaplarındaki toplam mevduat, 27 Ocak haftasında yüzde 1,53 artışla 1 trilyon 385 milyar liradan 1 trilyon 406 milyar liraya ulaştı.

SON İKİ AYIN EN YÜKSEK GİRİŞİ

Kur Korumalı Mevduata girişler 21,2 milyar lira ile 16 haftanın en yüksek seviyesinde gerçekleşti. Kur korumalıdaki toplam para miktarı 4 Kasım 2022 tarihiyle biter haftada 1 trilyon 474 milyar lira ile zirve yapmıştı. Daha sonraki haftalarda bir miktar gerilese de buradaki toplam para miktarı yeniden 1,4 trilyon liranın üzerine çıktı.

MERKEZ FAİZ ÜST SINIRI KALKMIŞTI

Merkez Bankası, kur korumalı hesaplarda faiz üst sınırını kaldırmıştı. MB daha önce; kur korumalı mevduatta faize politika faizinin üzerinde 3 puanlık üst sınır uygulanıyordu. MB politika faizi yüzde 9 seviyesinde bulunurken, kur korumalı mevduatlarda faizde yüzde 12’lik üst sınır vardı. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, kur korumalı mevduatta faize üst sınırı kaldırılması sonrasında burada faizin yüzde 15-17’lere çıkabileceğini ifade etmişti.







