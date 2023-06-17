'Kurbanlık alırken dolandırılmayın' uyarısı: Sahte ilan açıyorlar

Belediyelerce belirlenen kurban satışı için ayrılan yerlerin dışında faaliyet gösteren bazı kişilerce insanların mağdur edildiğinden bahseden Gündüz, satın alınan hayvanın mal statüsünde olması nedeniyle ayıplı çıkması halinde bedel iadesi dahil tüketicinin hakları bulunduğunu anlattı. Gündüz, kurban pazarlarında sahte para mağduriyetinin satıcı ve alıcıların sıklıkla karşılaştığı sorunlardan olduğunu söyledi.

Online ticaret platformlarında kurbanlık hayvan satışına yönelik ilanların arttığını aktaran Gündüz, internet ortamında yapılan alışverişlerde daha dikkatli davranılması gerektiğinin altını çizerek, "Kurbanı görerek almakta yarar var. Sağlık kontrollerine, görünüşüne bakmak en önemlisi. İnternet ortamında, uzaktan alışveriş günümüzde sıkça kullanılıyor. Uzaktan alışveriş, fiyat taraması yapmak açısından avantajlı. Satıcılar sosyal medya ortamında tanıtım yapıp, internet sitesi aracılığıyla satış gerçekleştirebiliyor. Tüketiciler, dolandırıcılık şüphesi duyduğu internet sitesi veya satış ilanının fotoğrafını çekip, şikayet etmeli. Tüketicilerimiz yaptıkları alışverişi belgelendirmeli. Tüketici, dolandırılması halinde hak arayışı açısından belgelendirme çok önemli. İnternet alışverişlerinde genellikle tüketici alışverişini yaptıktan sonra hayvanın istediği gibi olmadığını fark ediyor. Tüketici satıcıyı aradığında muhatap bulamıyor. Parasını alamıyor. Gönderdiği kaporaya ulaşamıyor. Tüketiciler alışveriş sayfalarında kurbanlık alımına dikkat etsin. İşlemlerini belgelesinler" diye konuştu.