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Ekonomi

'Kurbanlık alırken dolandırılmayın' uyarısı: Sahte ilan açıyorlar

Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, bütçesine uygun kurbanlık alıp, ibadetini gerçekleştirmek isteyenlere, internet ortamındaki ilanlarda başka hayvanın fotoğraflarını koyarak satan, sahte ilan açan, hayvandan çıkacak etin vaadinde hile yapan kişilere karşı dikkatli olunması yönünde uyarıda bulundu.

10:43 . 17/06/2023 Cumartesi
DHA
İnternet ortamındaki ilanlarda başka hayvanın fotoğraflarını koyarak dolandırıyorlar

İnternet ortamındaki ilanlarda başka hayvanın fotoğraflarını koyarak dolandırıyorlar

Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, kurbanlık alışverişi telaşının başladığını belirtti. Günler öncesinden kurbanlık için pazarlık yapan, kapora ödeyen, internet ortamından kurbanlık satın almayı tercih edenleri dolandırıcılara karşı uyaran Gündüz, kurbanlık alışverişinde dikkat edilmesi gerekenlerle ilgili bilgi verdi.


Belediyelerce belirlenen kurban satışı için ayrılan yerlerin dışında faaliyet gösteren bazı kişilerce insanların mağdur edildiğinden bahseden Gündüz, satın alınan hayvanın mal statüsünde olması nedeniyle ayıplı çıkması halinde bedel iadesi dahil tüketicinin hakları bulunduğunu anlattı. Gündüz, kurban pazarlarında sahte para mağduriyetinin satıcı ve alıcıların sıklıkla karşılaştığı sorunlardan olduğunu söyledi.


Kurbanlık ilanları arttı

Online ticaret platformlarında kurbanlık hayvan satışına yönelik ilanların arttığını aktaran Gündüz, internet ortamında yapılan alışverişlerde daha dikkatli davranılması gerektiğinin altını çizerek, "Kurbanı görerek almakta yarar var. Sağlık kontrollerine, görünüşüne bakmak en önemlisi. İnternet ortamında, uzaktan alışveriş günümüzde sıkça kullanılıyor. Uzaktan alışveriş, fiyat taraması yapmak açısından avantajlı. Satıcılar sosyal medya ortamında tanıtım yapıp, internet sitesi aracılığıyla satış gerçekleştirebiliyor. Tüketiciler, dolandırıcılık şüphesi duyduğu internet sitesi veya satış ilanının fotoğrafını çekip, şikayet etmeli. Tüketicilerimiz yaptıkları alışverişi belgelendirmeli. Tüketici, dolandırılması halinde hak arayışı açısından belgelendirme çok önemli. İnternet alışverişlerinde genellikle tüketici alışverişini yaptıktan sonra hayvanın istediği gibi olmadığını fark ediyor. Tüketici satıcıyı aradığında muhatap bulamıyor. Parasını alamıyor. Gönderdiği kaporaya ulaşamıyor. Tüketiciler alışveriş sayfalarında kurbanlık alımına dikkat etsin. İşlemlerini belgelesinler" diye konuştu.

Gündüz, bütçesine uygun kurbanlık alıp, ibadetini gerçekleştirmek isteyenleri, internet ortamındaki ilanlarda görsel olarak başka hayvanın fotoğraflarını koyarak satan, ortada hiç hayvan olmadan sahte ilan açan, hayvandan çıkacak etin vaadinde hile yapan kişilere karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.






#Kurban bayramı
#Kurbanlık
#Dolandırıcılık
1 saat önce
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