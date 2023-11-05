Küresel iş birliği arayışı zayıflıyor

İstanbul dün, son yılların en renkli buluşmalarından birine ev sahipliği yaptı. “Biz’in Gücü” temasıyla düzenlenen ve Albayrak Grubu’nun da sponsor olduğu MÜSİAD Vizyoner’23 Zirvesi, TİM Show Center’da yapıldı. 2015'ten beri her iki yılda bir gerçekleştirdikleri Vizyoner zirvelerinin bu yıl beşincisi gerçekleştirildi.

Zirvede konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Yüzyılı’nda temel hedeflerinin, dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmek ve orta gelir tuzağını aşıp zenginler ligine katılmak olduğunu belirtti. Bolat, “Cumhurbaşkanımızın çizdiği Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde ülkemizin kalkınmasını ve vatandaşlarımızın refahını artırmayı hedefleyen ve yatırım, üretim, istihdam ve ihracatı önceleyen politikalarımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz" dedi.

REFAHLA BİRLİKTE RİSKLER DE ARTIYOR

Zirvede konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 20. yüzyılın ikinci yarısında, siyasi ve askeri risklere rağmen daha öngörülebilir bir dünya olduğunu aktardı. Bolat, “2000’li yıllarda, teknoloji ve küreselleşmede yaşanan hızlı gelişme ile artan refah düzeyi ve ticaret hacmine rağmen sorun ve risklerin arttığı, öngörülebilirliğin giderek azaldığı ve dahası küresel meseleler karşısında küresel iş birliği arayışının giderek zayıfladığı bir dünya söz konusu” diye konuştu.

YENİ POPÜLER ALANLARA DİKKAT

Küresel ekonomide yaşanan dönüşüm sürecinde uluslararası ticaretin geleneksel yapısının önemli ölçüde değiştiğini ve ticaretin konusunun emek yoğun sektörlerden teknoloji yoğun sektörlere kaydığını anımsatan Bolat, “Teknoloji ve bilişim dünyasında yaşanan gelişmeler, e-ticareti önemli bir aktör olarak öne çıkarmıştır. Özellikle salgın sürecinde artan dijitalleşme, bir yandan dijital şirketlerin yükselmesine ve bu bağlamda yeni girişimcilik hikayeleri ile yeni iş ve çalışma modellerinin ortaya çıkmasına yol açmış, diğer yandan e-ticaret ve e-ihracat platformlarını oldukça popüler hale getirmiştir. Günümüzde gelişmiş ülkeler, nesnelerin interneti, yapay zekâ ve veri yönetimi çalışmaları kapsamında teknolojik dönüşüm stratejilerini şekillendirmektedirler” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE ÜRETİM VE İHRACATTA ÖNE ÇIKTI

Dijital dönüşümün ve bu bağlamda yapay zekanın çeşitli risklerle birlikte önemli iş ve ticaret fırsatlarını da beraberinde getirdiğini dile getiren Bolat şöyle devam etti: “Dijitalleşmenin sunduğu fırsatlar yanında salgın sürecinde yaşanan ve özellikle Batı ülkelerinde adeta travma yaratan tedarik ve lojistik problemlerinin de Türkiye için önemli fırsatlar sağladığını gözlemliyoruz. Salgın sonrası dönemde değişmesi muhtemel olan küresel tedarik ve ticaret haritası bağlamında, Türkiye’nin yatırım, üretim, ihracat anlamında önemli bir aday ülke olarak öne çıktığı görülüyor.”

Kritik teknolojilerde atılım zamanı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise; 21 yılda, yerli ve milli bir anlayışın temellerini attıklarını belirtti. Dev bir AR-GE, inovasyon ve girişimcilik ekosistemi inşa ettiklerini aktaran Kacır, Türk sanayisinin, küresel üretim üslerinden biri olduğunu vurguladı. Türk savunma sanayisinin başarı grafiğine dikkat çeken Kacır, “Geldiğimiz noktada, ülkemiz artık teknolojiyi sadece kullanan değil, teknoloji imal eden ve ihracatını gerçekleştiren bir konumdadır. Dünyadaki dönüşümü yakalayanların başarılı olacağı gerçeğinden hareket ediyoruz” dedi.

İçinizdeki girişimci ruhu saklamayın

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, tolojik ilerlemenin çok hızlı gerçekleştiği bir süreçten geçildiğini belirtti. Avdagiç, “Dijital ekonomi ve teknoloji, sadece herkes için ekonomik büyümeyi ve üretkenliği sağlamakla kalmayacak aynı zamanda saklı girişimcilik ruhumuzu da ortaya çıkartacak. Hani eskiden yastık altında saklı sermayenin ekonomiye kazandırılmasından bahsedilirdi ya artık yastık altında saklı girişimci ruhların ekonomiye kazandırılmasından bahsediyor olacağız. BİZ’in eşiğinden içeri girmenin anahtarı, KOBİ’lerimizdir, girişimcilerimizdir” diye konuştu.

Üniversite-sanayi iş birliği çok önemli

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı da Vizyoner 2023’ün iş dünyasına vizyoner bir bakış açısı kazandıran, yeni ve farklı fikirler sunan ve geleceğin iş fırsatlarının değerlendirildiği benzersiz bir zirve olduğuna dikkati çekti. Asmalı, “Ar-Ge’nin gücüyle teknoloji üreten, her ne üretiyorsak ona teknolojinin gücüyle katma değer katan bir yöntemi benimsiyoruz. Üniversite-sanayi işbirliğinin, dijitalleşmenin, patentin, ticarileştirilen fikirlerin önemini çok iyi biliyoruz. Yerli ve milli bir bakışla ülkemize daha fazla katkı sağlamak adına bu yolda yürüyoruz” dedi.







