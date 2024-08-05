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Ekonomi

Küresel piyasalarda büyük çöküş: Fed acil toplantı kararı aldı

Bugün küresel piyasaların düşüşle açılması, Fed'in acil toplantı kararı almasına yol açtı. Ekonomistler, bu kararın piyasalara "faiz indirimi yapabiliriz" sinyali verdiğini belirtiyor.

12:49 - 5/08/2024 Pazartesi
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Geçen hafta zayıf gelen ABD verisinin büyümeye yönelik endişeleri küresel piyasaları tetikledi.


Bugün Asya piyasaları başta olmak üzere borsalar düşüşe geçti.


Borsa İstanbul da küresel etkilerle değer kaybı ile açıldı. Değer kaybının yatırımcılara ani satışlar getirmemesi için devre kesiciler çalıştırıldı.

ABD Merkez Bankası (Fed), Japonya borsasındaki çöküşün ardından istikrarın sağlanması için yeni önlemleri tartışmak amaçlı, faiz oranlarıyla ilgili acil bir toplantı kararı aldı.


Toplantı kararı faiz indirimi sinyali olarak kabul ediliyor


Toplantıda, küresel ekonomik istikrarı sağlamak için alınacak önlemlerin tartışılacağı öğrenildi. Bu kararın piyasalara faiz indirimi sinyali verdiğini belirtiliyor.


ABD Tahvil piyasası aktörleri, ekonomisinin hızlı biçimde kötüleştiği endişesiyle hareket ediyor.


Fed'in normal toplantı tarihinden önce gevşeme adımı atması gerektiği beklentisi hakim.


FED'in faiz politikası


Geçen hafta zayıf gelen ABD verisinin büyümeye yönelik endişeleri tetiklemesiyle küresel hisse senedi piyasaları sert düşüş kaydederken piyasalarda bir hafta içinde Fed'den 25 baz puan faiz indirimi ihtimali yüzde 60 olarak fiyatlandı.


Finans ve ihracat hisseleri düştü


Japonya'da Nikkei endeksindeki finans ve ihracat hisseleri büyük düşüşler yaşadı. Sumitomo Mitsui Financial Group yüzde 16 değer kaybetti. Endeksin bugünkü çöküşü, Ekim 1987'deki "Kara Pazartesi"nde yaşanan yüzde 14,9'luk düşüşten sonraki en büyük tek günlük çöküş oldu.




#FED
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FED toplantı tarihinden önce faiz indirimi için düğmeye basacak