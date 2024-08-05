Küresel piyasalarda büyük çöküş: Fed acil toplantı kararı aldı

Geçen hafta zayıf gelen ABD verisinin büyümeye yönelik endişeleri küresel piyasaları tetikledi.
Bugün Asya piyasaları başta olmak üzere borsalar düşüşe geçti.
ABD Merkez Bankası (Fed), Japonya borsasındaki çöküşün ardından istikrarın sağlanması için yeni önlemleri tartışmak amaçlı, faiz oranlarıyla ilgili acil bir toplantı kararı aldı.
Toplantı kararı faiz indirimi sinyali olarak kabul ediliyor
Toplantıda, küresel ekonomik istikrarı sağlamak için alınacak önlemlerin tartışılacağı öğrenildi. Bu kararın piyasalara faiz indirimi sinyali verdiğini belirtiliyor.
ABD Tahvil piyasası aktörleri, ekonomisinin hızlı biçimde kötüleştiği endişesiyle hareket ediyor.
Fed'in normal toplantı tarihinden önce gevşeme adımı atması gerektiği beklentisi hakim.
FED'in faiz politikası
Geçen hafta zayıf gelen ABD verisinin büyümeye yönelik endişeleri tetiklemesiyle küresel hisse senedi piyasaları sert düşüş kaydederken piyasalarda bir hafta içinde Fed'den 25 baz puan faiz indirimi ihtimali yüzde 60 olarak fiyatlandı.
Finans ve ihracat hisseleri düştü
Japonya'da Nikkei endeksindeki finans ve ihracat hisseleri büyük düşüşler yaşadı. Sumitomo Mitsui Financial Group yüzde 16 değer kaybetti. Endeksin bugünkü çöküşü, Ekim 1987'deki "Kara Pazartesi"nde yaşanan yüzde 14,9'luk düşüşten sonraki en büyük tek günlük çöküş oldu.