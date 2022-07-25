Ekonomi Küresel talebe ilişkin endişeler sonrası petrol fiyatları düşüşte
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Küresel talebe ilişkin endişeler sonrası petrol fiyatları düşüşte

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 97,41 dolardan işlem görüyor. Fiyatlardaki düşüşte, küresel petrol talebine ilişkin endişeler etkili oldu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Küresel talebe ilişkin endişeler sonrası petrol fiyatları düşüşte
Foto/arşiv

Cuma günü 105,71 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 98,38 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.28 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,99 azalışla 97,41 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 93,70 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, küresel petrol talebine ilişkin endişeler etkili oldu.

Piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günü açıklayacağı para politikası kararına odaklandı.

Dünya genelinde açıklanan makroekonomik veriler ekonomilerde durgunluk emarelerinin belirginleşmeye başladığını gösterirken, faiz oranlarında öngörülen artışın küresel ekonomiyi yavaşlatacağı ve petrol talebini zayıflatacağı beklentisi fiyatları baskılıyor.

Öte yandan, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ülkelerinden Çin'de devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını da ekonomik aktiviteye ilişkin korkuları canlı tutuyor ve petrol piyasalarındaki talep endişelerini destekliyor.

Arz tarafında, geçen hafta Libya Ulusal Petrol Kurumunun (NOC) 3 aylık aranın ardından bazı petrol sahaları ve limanlarında ham petrol ihracatının yeniden başladığını duyurması olumlu etki yarattı.

NOC bu kapsamda iki hafta içinde yaklaşık günlük 1,2 milyon varillik üretimi tekrar piyasaya sunmayı planlıyor.

Brent petrolde teknik olarak 97,77 ile 98,18 dolar aralığının direnç, 97,36 ile 96,95 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Sukkar Şeker 530 bin ton pancar üretimi hedefliyor
EKONOMİ
Sukkar Şeker 530 bin ton pancar üretimi hedefliyor

Fransa'daki dükkanlara tasarruf çağrısı: Kapıları kapatın ışıkları söndürün
DÜNYA
Fransa'daki dükkanlara tasarruf çağrısı: Kapıları kapatın ışıkları söndürün

Üsküdar-Çekmeköy metrosunda arıza nedeniyle seferler durdu
GÜNDEM
Üsküdar-Çekmeköy metrosunda arıza nedeniyle seferler durdu
Sukkarda hedef 530 bin ton pancar

Sukkar'da hedef 530 bin ton pancar

"Bereketli bir hasat dönemi bekliyoruz."
Youtubea kritik uyarı

Youtube'a kritik uyarı

​İslami değerlerle çelişen reklamları kaldırın.
Bursada çöp evden bulunan çocuk koruma altına alındı

​Üç bölgede 15 terörist etkisiz hale getirildi.

​Kümbet Yaylası yıldız fotoğrafçılığı için bulunmaz nimet.

​Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı detayları açıkladı.

Yunanistan'daki yangın 5 gündür söndürülemiyor.

​Aracı olanlar dikkat: Pompaya yarın yansıyacak.

Öğrencilerin yüzde 95'i tercih ettiği okullardan birine yerleşti.

Kütahya'daki ​yangına 33 hava aracı ile müdahale.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.