Ekonomi Kuru kayısı ihracatı 4 ayda 5 milyon 931 bin dolar getirdi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kuru kayısı ihracatı 4 ayda 5 milyon 931 bin dolar getirdi

Dünyanın en önemli kayısı üretim merkezi Malatya'dan yeni ihraç sezonunun ilk 4 ayında Çin'e gerçekleştirilen dış satımın miktarı, neredeyse bu ülkeye geçen ihraç sezonunun tamamında yapılan satım miktarı kadar oldu. Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan yaptığı açıklamada, "Sezon bitene kadar Çin'e olan ihracatımızın 5 bin tonlara yaklaşmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Kuru kayısı ihracatı 4 ayda 5 milyon 931 bin dolar getirdi
Arşiv

Koronavirüs salgınının etkilerinin azalmaya başlamasıyla ihracat oranları artışa geçti. 1 Ağustos 2020-31 Temmuz 2021 dönemini kapsayan geçen ihracat sezonunda Çin'e 2 bin 465 ton kuru kayısı gönderildi, yeni sezonun 4 ayında ise 2 bin 263 tona ulaşıldı.

"5 milyon 931 bin dolar gelir elde ettik"

Kovid-19 salgınından önce Çin'e yıllık 3 bin 300 ton civarında kayısı sattıklarını belirten Özcan, şöyle devam etti:

"İnsanların sosyal yaşamlarındaki kısıtlamalar ortadan kalktıkça Çin'e ciddi anlamda ihracat beklediğimizi daha önce de belirtmiştik. Tahminlerimizde yanılmadık ve bu yıl kuru kayısı ihracatında Çin'de önemli bir noktaya geldik. Son 4 ayda Çin'e 2 bin 263 ton natürel kuru kayısı ihracatı gerçekleştirerek karşılığında 5 milyon 931 bin dolar gelir elde ettik. Geçen yıl ve bir önceki yıl ortalamalarının çok önünde gidiyoruz. Sezon bitene kadar Çin'e olan ihracatımızın 5 bin tonlara yaklaşmasını bekliyoruz."

Organik üretimde çıtayı çok yükselttiklerini dile getiren Özcan, "Her yıl ortalama 20-25 bin ton civarında natürel ve organik kuru kayısı üretimi gerçekleştiriyoruz. Natürel kayısının tüketim alanı kükürtlü kayısıya göre dar. Çin, burada bizim için önemli bir pazara dönüşüyor. Çin'deki pazarı sağlıklı şekilde yöneterek ihracatı devam ettirebilirsek, önümüzdeki yıllarda Çin'in en önemli alıcılarımız arasında olacağını düşünüyoruz. Malatya kayısısını Uzak Doğu'daki insanlara ulaştırmak için yoğun şekilde çalışmaya devam edeceğiz." açıklamalarında bulundu.

15 bin firma ihracata başladı
EKONOMİ
15 bin firma ihracata başladı

İhracattaki rekorlar limanlardaki hareketliliği artırdı: 450 milyon dolarlık yatırım
EKONOMİ
İhracattaki rekorlar limanlardaki hareketliliği artırdı: 450 milyon dolarlık yatırım

Ticaret Bakanı Muş: İhracatta yıllık hedefi 11 ayda aştık
EKONOMİ
Ticaret Bakanı Muş: İhracatta yıllık hedefi 11 ayda aştık
Sektör temsilcileri duyurdu

Sektör temsilcileri duyurdu

Akaryakıt fiyatlarında ciddi düşüş yolda.
Devlet katkısıyüzde 30a çıkıyor

Devlet katkısı
yüzde 30'a çıkıyor

​Bireysel Emeklilik Sistemi'nde yeni oran.
Heyecanlandıran paylaşım

TOGG yeni logosuyla görücüye çıkıyor.

​Bakan Nebati duyurdu: Bankalarımız işlemlere başlayacak

Nakil sonrası ilaçlara dikkat

Nakil sonrası ilaçlara dikkat

​Nefroloji Uzmanından önemli detaylar.

​İTO Başkanı Avdagiç: Fiyatlar roket hızında çıkıp paraşüt hızında inmemeli.

​Yeni güne yüzde 15'den fazla kayıpla başladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.