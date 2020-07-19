Son dakika haberleri: Kuru soğan ve patates ihracatında ön izin şartı kaldırıldı Kuru soğan ve patates ihracatı yapanlara müjde: Ön izin şartı kaldırıldı Kuru soğan ile taze veya soğutulmuş patates ihracatında uygulanan ön izin şartı Ticaret Bakanlığının yöz izne bağlı mallar listesinden çıkarıldı. Artık ön izin alınmadan soğan patates ihracatı yapılabilecek. Kuru soğan ile taze veya soğutulmuş patates ihracatında ön izin şartı 7 Ocak 2020 tarihinde getirilmişti.

Haber Merkezi 19 Temmuz 2020, 09:58 Son Güncelleme: 19 Temmuz 2020, 09:58 AA