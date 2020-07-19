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Ekonomi Kuru soğan ve patates ihracatı yapanlara müjde Ön izin şartı kaldırıldı
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Son dakika haberleri: Kuru soğan ve patates ihracatında ön izin şartı kaldırıldı

Kuru soğan ve patates ihracatı yapanlara müjde: Ön izin şartı kaldırıldı

Kuru soğan ile taze veya soğutulmuş patates ihracatında uygulanan ön izin şartı Ticaret Bakanlığının yöz izne bağlı mallar listesinden çıkarıldı. Artık ön izin alınmadan soğan patates ihracatı yapılabilecek. Kuru soğan ile taze veya soğutulmuş patates ihracatında ön izin şartı 7 Ocak 2020 tarihinde getirilmişti.

Haber Merkezi AA
Soğan/Patates
Soğan/Patates

Kuru soğan ile taze veya soğutulmuş patates, ihracı ön izne bağlı mallar listesinden çıkarıldı.

ÖN İZİNLİ MALLAR LİSTESİNDEN ÇIKARILDI

Ticaret Bakanlığının İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

  • Buna göre, kuru soğan ile taze veya soğutulmuş patates ihracatında Tarım ve Orman Bakanlığından ön izin alınması uygulamasına son verildi.
Kuru soğan ile patates ihracatında ön izin şartı 7 Ocak 2020 tarihinde getirilmişti.

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