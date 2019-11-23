Kurulan şirket sayısı artışta

Bu dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 2,92 yükseldi ve 1199 oldu. Eylülde kapanan şirket sayısı 1165 idi.

68 BİN ŞİRKET KURULDU

Ekimde geçen yılın aynı ayına göre ise kurulan şirket sayısı yüzde 17,95, kapanan şirket sayısı da yüzde 3,18 arttı. Kurulan şirket sayısı, ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,71 azalarak 68 bin 522, kapanan şirket sayısı ise yüzde 5,22 artarak 9 bin 961 oldu. Türkiye'de, ekim ayında 8 bin 464 şirket ve kooperatif kuruluşu gerçekleştirildi. Buna göre, ekimde bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 8,52, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 9,96, kooperatif sayısı yüzde 2,75 arttı. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 2,92, kooperatif sayısı yüzde 7,35, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 10,05 artış gösterdi.

Ekimde geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 17,95, kooperatif sayısı yüzde 41,77 artarken, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 6,37 azaldı. Bu dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 3,18, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 11,19 artarken, kooperatif sayısında değişim olmadı.

BAYBURT VE IĞDIR'DA ŞİRKET KURULMADI

Söz konusu ayda kurulan toplam 8 bin 464 şirket ve kooperatifin yüzde 85,23'ünü limited şirketler, yüzde 13,43'ünü anonim şirketler, yüzde 1,32'sini kooperatifler oluşturdu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 40,67'si İstanbul, yüzde 10,53'ü Ankara, yüzde 6,32'si İzmir'de kuruldu. Ekimde Bayburt ve Iğdır dışında tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti. Geçen ay kurulan şirket ve kooperatiflerin 2 bin 894'ü ticaret, 1312'si imalat ve 787'si inşaat sektöründe yer aldı. Öte yandan ocak-ekim döneminde toplam 69 bin 478 şirket ve kooperatif iş başı yaptı. Geçen ay kurulan 1183 yabancı ortak sermayeli şirketin, 693'ü Türk sermayeli, 87'si İran ve 38'i Suriye ortaklı oldu.