Kurulu güç yatırımının %95’i temiz enerjiye: Mayıs'ta 160 megavatlık artış yaşandı

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Yenilenebilir enerji kaynaklarının kapasitesini her geçen gün hızla artıran Türkiye’nin elektrik enerjisi kurulu gücü Mayıs sonu itibarıyla 104 bin 639 megavata ulaştı. Söz konusu kurulu güçte, rüzgâr, güneş, jeotermal ve biyokütleden oluşan temiz enerji kaynaklarının payı ise 25 bin 223 megavat seviyesinde gerçekleşti. Türkiye’nin kurulu gücünde mayıs sonunda 160 megavatlık artış yaşanırken bunun 153 megavatı temiz enerji kaynakları ile karşılandı.
ASLAN PAYI HİDROLEKTRİKTE
Bir önceki ayın elektrik enerjisi kurulu gücü raporuna göre, hidroelektrik, rüzgâr, güneş enerjisi santralleri ve jeotermal kaynakların payı arttı. Elektrik üretim santrallerinin kurulu güçleri kaynak bazında incelendiğinde, ilk sırada 31 bin 587 megavat ile hidroelektrik yer aldı. Doğal gaz 25 bin 365 megavat, kömür ise 21,809 megavat oldu. Toplam gücün 11 bin 456 megavatını rüzgâr enerjisi santralleri, 10 bin 530 megavatını güneş santralleri, 1.719 megavatını jeotermal kaynaklar, yüzde 1.995 megavatını ise biyokütle enerjisi oluşturuyor.
5 YILDA 17 BİN MEGAVAT EKLENDİ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı öncülüğünde kamu ve özel sektör yatırımlarıyla son 5 yılda Türkiye’nin elektrikte kurulu gücü 17 bin megavattan fazla artırılarak 104 bin 639 megavata çıkarıldı. Kurulu gücün 2028’de 135 bin megavatı aşması hedefleniyor. Elektrikte kurulu güçte en önemli artış Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin tam kapasite devreye girmesiyle yaşanacak. Böylece Türkiye; Çin, ABD, Hindistan, Almanya, Brezilya, İspanya, Japonya, Avustralya ve İngiltere’nin ardından temiz enerji kapasitesine sahip ülkeler arasında 10’uncu sıraya yükselecek.