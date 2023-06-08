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Ekonomi

Kurulu güç yatırımının %95’i temiz enerjiye: Mayıs'ta 160 megavatlık artış yaşandı

Yenilenebilir enerji kaynaklarının kapasitesini her geçen gün hızla artıran Türkiye’nin elektrik enerjisi kurulu gücü Mayıs sonu itibarıyla 104 bin 639 megavata ulaştı.

Merve Safa Akıntürk
04:00 . 8/06/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının kapasitesini her geçen gün hızla artıran Türkiye’nin elektrik enerjisi kurulu gücü Mayıs sonu itibarıyla 104 bin 639 megavata ulaştı. Söz konusu kurulu güçte, rüzgâr, güneş, jeotermal ve biyokütleden oluşan temiz enerji kaynaklarının payı ise 25 bin 223 megavat seviyesinde gerçekleşti. Türkiye’nin kurulu gücünde mayıs sonunda 160 megavatlık artış yaşanırken bunun 153 megavatı temiz enerji kaynakları ile karşılandı.

ASLAN PAYI HİDROLEKTRİKTE

Bir önceki ayın elektrik enerjisi kurulu gücü raporuna göre, hidroelektrik, rüzgâr, güneş enerjisi santralleri ve jeotermal kaynakların payı arttı. Elektrik üretim santrallerinin kurulu güçleri kaynak bazında incelendiğinde, ilk sırada 31 bin 587 megavat ile hidroelektrik yer aldı. Doğal gaz 25 bin 365 megavat, kömür ise 21,809 megavat oldu. Toplam gücün 11 bin 456 megavatını rüzgâr enerjisi santralleri, 10 bin 530 megavatını güneş santralleri, 1.719 megavatını jeotermal kaynaklar, yüzde 1.995 megavatını ise biyokütle enerjisi oluşturuyor.

5 YILDA 17 BİN MEGAVAT EKLENDİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı öncülüğünde kamu ve özel sektör yatırımlarıyla son 5 yılda Türkiye’nin elektrikte kurulu gücü 17 bin megavattan fazla artırılarak 104 bin 639 megavata çıkarıldı. Kurulu gücün 2028’de 135 bin megavatı aşması hedefleniyor. Elektrikte kurulu güçte en önemli artış Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin tam kapasite devreye girmesiyle yaşanacak. Böylece Türkiye; Çin, ABD, Hindistan, Almanya, Brezilya, İspanya, Japonya, Avustralya ve İngiltere’nin ardından temiz enerji kapasitesine sahip ülkeler arasında 10’uncu sıraya yükselecek.


Diyarbakır'da Dicle Elektrik saha ekibi kaçak elektrik kullananlar tarafından ölümle tehdit edildi: Seni mermi manyağı yaparım
Diyarbakır'da Dicle Elektrik saha ekibi kaçak elektrik kullananlar tarafından ölümle tehdit edildi: Seni mermi manyağı yaparım

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde elektrik dağıtım hizmeti veren Dicle Elektrik, saha ekibinin kaçak elektrik kontrolü sırasında mukavemetle karşılaştığını ve bazı şahıslar tarafından ölümle tehdit edildiğini bildirdi. Kaçak elektrik kullananlardan biri, Dicle Elektrik görevlisine 'Seni mermi manyağı yaparım. Beni tanıyor musun? O emniyete güvenme.' diyerek tehditler savurdu. Saha ekibini 10 kilometre boyunca takip eden şahıslar, ekibin aracının önünü keserek saldırı girişiminde bulundu. Araçlarında mahsur kalan üç görevli, polisin zamanında olay yerine gelmesi üzerine kurtulmayı başardı. Şirketten yapılan açıklamada, Dicle Elektrik'in Diyarbakır İl Enerji Kayıpları Müdürlüğü'ne bağlı 3 kişilik bir saha ekibinin, rutin kaçak kontrolü için sabah saatlerinde Çınar ilçesine gittiği, ekibin, polisin güvenlik önlemi kontrolleri altında, Fatih Mahallesi Tavşantepe mevkiinde, alçak gerilim elektrik hattını taşıyan bir beton direğin üzerinden kaçak bağlantı yapıldığını belirlediği kaydedildi. Kaçak elektrik kablolarının görülmemesi için direğin içerisinden ve yeraltından geçirilerek 100 metre uzaklıktaki otopark olarak kullanılan ticarethaneye ait tek katlı binaya ulaştırıldığı ifade edilen açıklamada, kablonun çekildiği yapıya giren görevlilerin, elektriğin hem otoparkta hem de binanın arkasında bulunan buğday tarlasını sulamak üzere kuyudan su çekme için kullanıldığını fark ettikleri aktarıldı.


#Enerji
#Elektrik
#Hidroelektrik Santrali
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