Kurulu güç yatırımının %95’i temiz enerjiye: Mayıs'ta 160 megavatlık artış yaşandı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde elektrik dağıtım hizmeti veren Dicle Elektrik, saha ekibinin kaçak elektrik kontrolü sırasında mukavemetle karşılaştığını ve bazı şahıslar tarafından ölümle tehdit edildiğini bildirdi. Kaçak elektrik kullananlardan biri, Dicle Elektrik görevlisine 'Seni mermi manyağı yaparım. Beni tanıyor musun? O emniyete güvenme.' diyerek tehditler savurdu. Saha ekibini 10 kilometre boyunca takip eden şahıslar, ekibin aracının önünü keserek saldırı girişiminde bulundu. Araçlarında mahsur kalan üç görevli, polisin zamanında olay yerine gelmesi üzerine kurtulmayı başardı. Şirketten yapılan açıklamada, Dicle Elektrik'in Diyarbakır İl Enerji Kayıpları Müdürlüğü'ne bağlı 3 kişilik bir saha ekibinin, rutin kaçak kontrolü için sabah saatlerinde Çınar ilçesine gittiği, ekibin, polisin güvenlik önlemi kontrolleri altında, Fatih Mahallesi Tavşantepe mevkiinde, alçak gerilim elektrik hattını taşıyan bir beton direğin üzerinden kaçak bağlantı yapıldığını belirlediği kaydedildi. Kaçak elektrik kablolarının görülmemesi için direğin içerisinden ve yeraltından geçirilerek 100 metre uzaklıktaki otopark olarak kullanılan ticarethaneye ait tek katlı binaya ulaştırıldığı ifade edilen açıklamada, kablonun çekildiği yapıya giren görevlilerin, elektriğin hem otoparkta hem de binanın arkasında bulunan buğday tarlasını sulamak üzere kuyudan su çekme için kullanıldığını fark ettikleri aktarıldı.