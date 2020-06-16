Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Kurutulunca kilosu 20 TLden 230 TLye çıkıyor Vatandaş gramla alıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kurutulunca kilosu 20 TL’den 230 TL’ye çıkıyor: Vatandaş gramla alıyor

Yozgat’ta Anadolu mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden olan çiçek bamyasının kilogramı meyve pazarlarında yaş olarak 20 liraya, kurutulduktan sonra ise market ve baharatçılarda 230 liraya satılıyor. Pazarcı esnaflarından Yalçın Karabulut, "Kurusunun fiyatı yüksek olduğu için vatandaş gramla alıyor" dedi.

Haber Merkezi İHA
Vatandaşlar yaz mevsimiyle birlikte yaş bamyaya yöneldi.
Vatandaşlar yaz mevsimiyle birlikte yaş bamyaya yöneldi.

Sağlık açısından faydalı bir besin kaynağı olduğu bilinen bamya, yaz aylarında yaş, kış aylarında ise kuru haliyle tüketiliyor. Yozgat’ta sıklıkla tüketilen bamyanın yaş hali, kilosu 20 liradan pazar tezgahlarındaki yerini alırken kilosu 230 liraya çıkan kuru bamyayı vatandaşlar gramla almaya başladı.

Baharatçılarda kilosu 230 lira

İpe dizilip kurutulduktan sonra market ve baharatçılarda kilosu 230 liraya satılan kuru bamyaya rağbet yaz mevsimiyle birlikte azalırken Yozgat’ta vatandaşlar da, yaş bamyaya yöneldi.

Bamyaları kuruturken zeytinyağlısını es geçmeyin
HAYAT
Bamyaları kuruturken zeytinyağlısını es geçmeyin

Yozgat’ta her hafta salı günü kurulan sebze ve meyve pazarına yaş bamya almak için gelen Gökhan Alpaslan, vatandaşların yaz mevsimiyle birlikte yaş bamyaya yöneldiğini söyledi.

Vatandaşlar yaz mevsimiyle birlikte yaş bamyaya yöneldi.

Alpaslan, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • “Yaş bamya pazara geldi ve tezgahlardaki yerini aldı. Kuru bamya 200 liranın üzerinde yaşı 20 lira. Kuru bamyanın fiyatı yüksek olduğu için vatandaş yaş bamyaya yöneldi.”

Bamyanın fiyatı kırmızı eti 3’e katladı
EKONOMİ
Bamyanın fiyatı kırmızı eti 3’e katladı

Vatandaşlar yaz mevsimiyle birlikte yaş bamyaya yöneldi.

Pazarcı esnaflarından Yalçın Karabulut ise şu şekilde açıklamada bulundu:

  • “Yaş bamya Tarsus’tan geldi. Kilosu 20 lira. Kurusu 200 liraya satılıyor. Kurusunun fiyatı yüksek olduğu için vatandaş gramla alıyor. Yaş bamyayı da kilo ile alıyorlar. Dolaba koyuyorlar. Kışın da tüketebiliyorlar.”

Vatandaşlar yaz mevsimiyle birlikte yaş bamyaya yöneldi.

Kuru bamyanın kilosunun 230 lira olduğunu söyleyen market işletmecisi Nuri Doğan da son olarak şu ifadeleri kullandı:

  • “Kuru bamyanın kilosu 230 lira. Amasya Taşova’dan geliyor. Vatandaşın kuru bamyaya olan talebi eskiye oranla azaldı. Eskiden kilogramını 180 liraya sattığım bamya şu an 230 lira. Eski sattığım fiyata ben alamıyorum maliyeti yüksek o yüzden fiyatlar böyle. Vatandaşın alım gücü düştü. Eskiden yarım kilo alan bir vatandaş şimdi 100-200 gram kuru bamya alabiliyor.”

Kurutulunca kilosu 20 TL’den 230 TL’ye çıkıyor: Vatandaş gramla alıyor
FOTOĞRAF 7
Title
Sağlık açısından faydalı bir besin kaynağı olduğu bilinen bamya, yaz aylarında yaş, kış aylarında ise kuru haliyle tüketiliyor. Yozgat’ta sıklıkla tüketilen bamyanın yaş hali, kilosu 20 liradan pazar tezgahlarındaki yerini alırken kilosu 230 liraya çıkan kuru bamyayı vatandaşlar gramla almaya başladı.
Title
İpe dizilip kurutulduktan sonra market ve baharatçılarda kilosu 230 liraya satılan kuru bamyaya rağbet yaz mevsimiyle birlikte azalırken Yozgat’ta vatandaşlar da, yaş bamyaya yöneldi.
Title
Yozgat’ta her hafta salı günü kurulan sebze ve meyve pazarına yaş bamya almak için gelen Gökhan Alpaslan, vatandaşların yaz mevsimiyle birlikte yaş bamyaya yöneldiğini söyledi.
Title
Alpaslan, şu şekilde açıklamada bulundu: “Yaş bamya pazara geldi ve tezgahlardaki yerini aldı. Kuru bamya 200 liranın üzerinde yaşı 20 lira. Kuru bamyanın fiyatı yüksek olduğu için vatandaş yaş bamyaya yöneldi.”
Title
Pazarcı esnaflarından Yalçın Karabulut ise şu şekilde açıklamada bulundu: “Yaş bamya Tarsus’tan geldi. Kilosu 20 lira. Kurusu 200 liraya satılıyor. Kurusunun fiyatı yüksek olduğu için vatandaş gramla alıyor. Yaş bamyayı da kilo ile alıyorlar. Dolaba koyuyorlar. Kışın da tüketebiliyorlar.”
Title
Kuru bamyanın kilosunun 230 lira olduğunu söyleyen market işletmecisi Nuri Doğan da son olarak şu ifadeleri kullandı:
Title
“Kuru bamyanın kilosu 230 lira. Amasya Taşova’dan geliyor. Vatandaşın kuru bamyaya olan talebi eskiye oranla azaldı. Eskiden kilogramını 180 liraya sattığım bamya şu an 230 lira. Eski sattığım fiyata ben alamıyorum maliyeti yüksek o yüzden fiyatlar böyle. Vatandaşın alım gücü düştü. Eskiden yarım kilo alan bir vatandaş şimdi 100-200 gram kuru bamya alabiliyor.”
Kurutulunca kilosu 20 TL’den 230 TL’ye çıkıyor: Vatandaş gramla alıyor
Yozgat'ta Anadolu mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden olan çiçek bamyasının kilogramı meyve pazarlarında yaş olarak 20 liraya, kurutulduktan sonra ise market ve baharatçılarda 230 liraya satılıyor. Pazarcı esnaflarından Yalçın Karabulut, "Kurusunun fiyatı yüksek olduğu için vatandaş gramla alıyor" dedi.
Abone Ol Google News
Firardan propaganda yapamayacak

Firardan propaganda yapamayacak

​Dündar'a ait radyo ve internet sitesi erişime kapatıldı.
Ceza yazılmaya başladı

Ceza yazılmaya başladı

​Vaka sayısı artınca harekete geçtiler, en sıkı tedbirler alınacak.
Halk TVde Hüsnü Mahalliden skandal sözler: Türkiye Mısır ve Sudanı karıştırmak için Libyada üs kuruyor

Çin yine virüs yuvası

Çin yine virüs yuvası

​Pekin'de vakalar patladı, tüm ülke alarma geçti.

​Sosyal medya CHP liderinin minyatür heykelini konuşuyor.

Dünyanın<br>en yüksekleri<br>arasında olacak

Dünyanın
en yüksekleri
arasında olacak

​Cumhurbaşkanı törene katılmıştı 211 metreye kadar ulaştı.
Cumhurbaşkanı duyurmuştu

Cumhurbaşkanı duyurmuştu

İşte A'dan Z'ye tamamlayıcı emeklilik sisteminin detayları.
Final için <br>karar verildi

Final için
karar verildi

Bu sezon Lizbon'da, 2021'de ise İstanbul'da.

​Vaka sayıları yeniden artışa geçmişken adliye kuyruğu...

Koronaya karşı aşı ve ilaç geliştirme çalışmalarında önemli gelişme.

Binlerce aracın geçtiği Unkapanı Köprüsü her taraftan dökülüyor.

​Ana-babalarından korkmuyorlar takipçi kaybetmekten korktukları kadar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.