Ekonomi Kuveyt Türkten şirketlere hızlı finansman
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kuveyt Türk'ten şirketlere hızlı finansman

Kuveyt Türk, işletme finansmanında cazip oranlar ve işletmelerin nakit döngüsüne göre esnek vadeli ödeme planları sunuyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Kuveyt Türk'ten yapılan açıklamaya göre, banka, işletmelerin finansman erişimlerini kolaylaştırarak faaliyetlerine destek olmak ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla yenilikçi ürün ve hizmetler geliştiriyor.

FARKLI TALEPLERE ÖZEL DESTEK

Abdurrahman Delipoyraz

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk KOBİ'lerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Delipoyraz, "Bu doğrultuda işletme sahiplerinin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak mala dayalı nakdi finansmandan gayrinakdi finansmana, leasingden dış ticarete kadar birçok noktada özel çözümler üretiyoruz. Finansman başvurusu yapan işletme sahiplerini hiçbir şekilde bekletmiyor, uygun oranlarla sunduğumuz finansmanın vadelerini ise firmanın nakit döngüsüne göre belirliyor, ödemeleri kendileri için en uygun zamana bırakıyoruz" dedi.

FİYATLAMA DEĞİŞMİYOR

  • İşletme Finansmanı ile işletme sahipleri, ihtiyaç duydukları emtia veya hizmet alımını Kuveyt Türk aracılığıyla finanse edebiliyor. Emtia ve hizmetler, kar ilavesiyle vadeli bir şekilde sağlandığı için Kuveyt Türk'ün fiyatlaması, piyasa oranları hangi yöne giderse gitsin hiçbir koşulda değişmiyor. Esnaf, gelecek planlamalarını daha net yapabiliyor.

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