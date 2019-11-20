Kuveyt Türk'ten şirketlere hızlı finansman

Kuveyt Türk'ten yapılan açıklamaya göre, banka, işletmelerin finansman erişimlerini kolaylaştırarak faaliyetlerine destek olmak ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla yenilikçi ürün ve hizmetler geliştiriyor.

FARKLI TALEPLERE ÖZEL DESTEK

Abdurrahman Delipoyraz

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk KOBİ'lerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Delipoyraz, "Bu doğrultuda işletme sahiplerinin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak mala dayalı nakdi finansmandan gayrinakdi finansmana, leasingden dış ticarete kadar birçok noktada özel çözümler üretiyoruz. Finansman başvurusu yapan işletme sahiplerini hiçbir şekilde bekletmiyor, uygun oranlarla sunduğumuz finansmanın vadelerini ise firmanın nakit döngüsüne göre belirliyor, ödemeleri kendileri için en uygun zamana bırakıyoruz" dedi.

FİYATLAMA DEĞİŞMİYOR

İşletme Finansmanı ile işletme sahipleri, ihtiyaç duydukları emtia veya hizmet alımını Kuveyt Türk aracılığıyla finanse edebiliyor. Emtia ve hizmetler, kar ilavesiyle vadeli bir şekilde sağlandığı için Kuveyt Türk'ün fiyatlaması, piyasa oranları hangi yöne giderse gitsin hiçbir koşulda değişmiyor. Esnaf, gelecek planlamalarını daha net yapabiliyor.