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Ekonomi Kuveytten dikkat çeken plan Yarım milyondan fazla işçi sınır dışı edilecek
DÜNYA EKONOMİSİ

Kuveyt'ten dikkat çeken plan: Yarım milyondan fazla işçi sınır dışı edilecek

Kuveyt'ten dikkat çeken plan: Yarım milyondan fazla işçi sınır dışı edilecek

Kuveyt hükümeti işgücü piyasasındaki dengesizliklerin giderilmesi için dikkat çeken bir adım atmaya hazırlanıyor. Kuveyt Parlamentosu'nda yapılan sunuma göre kısa vadeli çözüm olarak yarım milyondan fazla yabancı işçinin sınır dışı edilmesi planlanıyor.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Kuveyt Ekonomi Bakanı Meryem el-Akil, Kuveyt Parlamentosu'nda İnsan Kaynakları Geliştirme Komisyonunda yabancı işçi istihdamına ilişkin bir sunum yaptı.

Akil, yarım milyondan fazla yabancı işçinin sınır dışı edilmesinin planlandığına işaret ederek, işgücü piyasasındaki dengesizliğin giderilmesi için hazırlanan planın uzun orta ve kısa vadeli çözümler içerdiğini söyledi.

360 BİN İŞÇİ İÇİN SINIR DIŞI PLANI

Kısa vadeli çözüm olarak ülkede ikamet eden 360 bin yabancı işçinin sınır dışı edilmesinin planlandığını dile getiren Akil, bunlar içinde 120 bin kişinin yasadışı, 150 bin işçinin 60 yaş üstü ya da kronik hasta, 90 bin kişinin ise eğitimsiz ve vasıfsız işçilerden oluştuğunu kaydetti.

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  • Akil, orta ve uzun ölçekli çözüm çerçevesinde özel ve kamuda teknolojik hizmetleri verebilecek bir görevlendirmeye gidileceğini, dijital bir dönüşüm planlandığını söyledi.

160 BİN İSTİHDAM ORTADAN KALDIRILACAK

Ayrıca, özel sektörde sekreterlik, muhasebe, idari, hukuk, bilgisayar, inşaat ve makine mühendisliği mesleklerinde 160.000 iş istihdamının kademeli olarak ortadan kaldırılmasının teşvik edileceğini aktaran Akil böylece devlet sektörüne akışın da azaltılmasının planlandığını vurguladı.

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İnsan Kaynakları Geliştirme Komisyonu Başkanı Milletvekili Halil Al-Salih ise toplantının ardından yaptığı açıklamada, komisyonun hükümeti demografik yapının düzenlenmesi için bir takvim belirlemesini ve bu vizyonun uygulanması için gerekli yasaları sunmasını istediğini aktardı.

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