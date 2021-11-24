Ekonomi Amerikalı perakende devi rekor enflasyon sonrası fiyatlarına yüzde 25 zam yapıyor
DÜNYA EKONOMİSİ

Amerikalı perakende devi rekor enflasyon sonrası fiyatlarına yüzde 25 zam yapıyor

Çok sayıda ülke koronavirüs salgını sonrasında ortaya çıkan yüksek enflasyonla boğuşuyor. Bu ülkelerden biri de Amerika. Ülkede perakende satış yapan indirim mağaza zinciri Dollar Tree, enflasyon nedeniyle ürün fiyatlarına yüzde 25 zam yapacağını duyurdu.

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Haber Merkezi AA
Kuzey Amerikalı indirim perakende zinciri, fiyatlarını enflasyona bağlı yüzde 25 artıracak
Kuzey Amerikalı indirim perakende zinciri, fiyatlarını enflasyona bağlı yüzde 25 artıracak

ABD ve Kanada'da yaklaşık 16 bin şubesi bulunan firmanın yazılı açıklamasında, "rekor enflasyonla mücadele edebilmek için" ürün fiyatlarının yüzde 25 artırmak zorunda kalındığı belirtildi.

Mağazalarında istisnasız tüm ürünleri yıllardır 1 dolara satan Dollar Tree, aralık ayından itibaren 2 binden fazla şubesinde fiyatları 1,25 dolara çıkaracağını, yükselen işletme maliyetleri doğrultusunda yeni uygulamanın 2020'nin ilk çeyreğinin sonunda tüm mağazalarında geçerli olacağını kaydetti.

Şirket, 2021'in üçüncü çeyreğine ilişkin mali açıklamasında, fiyatlandırma testlerinin "yeni fiyat noktasının geniş tüketici tarafından kabul edildiğini gösterdiğini" bildirdi.

1993'e kadar tabela adı "Sadece 1,00$" olan ve 35 yıldır "her şey bir dolar" stratejisini benimseyen şirket yönetimi, aldıkları son kararın "kısa vadeli veya geçici piyasa koşullarına bir tepki olmadığını" ifade etti.

ABD'nin Virginia eyaletinde 1986 yılında faaliyete geçen Dollar Tree, 35 yıldır mevsimlik ürünler, oyuncaklar, kırtasiye, ev dekorasyonu, mutfak eşyaları ve kutlama malzemeleri gibi ürünleri sadece 1 dolara satmasıyla biliniyor.

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