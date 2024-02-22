Limak Doğu Anadolu Çimento Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı: 3,3 milyon yatırımcı ile güçlü halka arza imza attı

Türkiye’nin öncü çimento üreticisi olan, Limak Şirketler Grubu’nun iştiraki Limak Doğu Anadolu Çimento, bugün düzenlenen gong töreninin ardından Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı.
Limak Doğu Anadolu Çimento’nun gong töreni, Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Limak Şirketler Grubu Onursal Başkanı Nihat Özdemir ve Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serhan Bacaksız, Yönetim Kurulu Üyesi Batuhan Özdemir, Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Bacaksız, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Halk Yatırım Genel Müdürü Bülent Sezgin, Limak Doğu Anadolu Çimento yöneticileri ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşti.
Nihat Özdemir törende, “Kurumsallaşma yolunda önemli bir adım attık, halka arzda yeni hedefimiz yenilenebilir enerji sektöründe” mesajı verdi.