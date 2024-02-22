|
Ekonomi

Limak Doğu Anadolu Çimento Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı: 3,3 milyon yatırımcı ile güçlü halka arza imza attı

Limak Şirketler Grubu’nun iştiraki Limak Doğu Anadolu Çimento bugün düzenlenen gong töreni ile Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı. Şirket 3,3 milyon yatırımcıya ulaşarak yüksek katılımlı ve güçlü bir halka arza imza atmış oldu.

14:55 - 22/02/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Borsa İstanbul’da gong Limak Doğu Anadolu Çimento için çaldı
Borsa İstanbul’da gong Limak Doğu Anadolu Çimento için çaldı

Türkiye’nin öncü çimento üreticisi olan, Limak Şirketler Grubu’nun iştiraki Limak Doğu Anadolu Çimento, bugün düzenlenen gong töreninin ardından Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı.


Limak Doğu Anadolu Çimento 3,3 milyon yatırımcıya ulaşarak yüksek katılımlı ve güçlü bir halka arza imza attı.

Limak Doğu Anadolu Çimento’nun gong töreni, Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Limak Şirketler Grubu Onursal Başkanı Nihat Özdemir ve Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serhan Bacaksız, Yönetim Kurulu Üyesi Batuhan Özdemir, Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Bacaksız, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Halk Yatırım Genel Müdürü Bülent Sezgin, Limak Doğu Anadolu Çimento yöneticileri ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşti.


Nihat Özdemir törende, “Kurumsallaşma yolunda önemli bir adım attık, halka arzda yeni hedefimiz yenilenebilir enerji sektöründe” mesajı verdi.




#Borsa İstanbul
#Limak Doğu Anadolu Çimento
#Halka arz
15 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Bilim insanları keşfetti! 6 Şubat depremi böyle geldi: 24. saniyede yaşanan enerji patlaması...