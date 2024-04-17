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Ekonomi

Liman çıkış harcında yeni tarife

Ulaştırma Bakanlığı, yaşlı kuru yük gemilerinin 5 yılda bir tam muayeneden geçirilmesini öngören düzenlemeyi Meclis gündemine taşımak için harekete geçti.

Uğur Duyan
04:00 - 17/04/2024 Çarşamba
Güncelleme: 01:08 - 17/04/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

AK Parti Meclis Grup Yönetimi'nin üzerinde çalışmaya başladığı yasa teklifiyle, liman çıkış belgelerinden alınacak harçlara ilişkin yeni tarifenin yanı sıra yer tahsis ücretleri de günlenecek. Türkiye bandrollü faaliyet gösteren 300 groston üzeri bin 123 geminin bakım ve onarım süreçleri yeni düzenleme kapsamında belirlenecek. Bu çerçevede, yaşlı kuru yük gemilerinin 5 yılda bir tam muayeneden geçirilmesi sağlanacak.

YILLIK GELİR 1 MİLYAR LİRA

Düzenleme, gemi geçiş ücretleri ve liman yer tahsislerinin yanı sıra havalimanlarının bazı taleplerini kapsıyor. Teklifle, ağır tonajlı gemilerden alınan geçiş ücreti artırılacak. Liman çıkış belgelerinden alınacak harçlara ilişkin yeni tarife değiştirilecek. Yeni düzenleme kapsamında, yıllık 1 milyar lira gelir sağlanması bekleniyor. Gemilerin seyir izin belgelerinden alınan tarife de gemi boylarına göre yeniden düzenlenecek. Buradan da yıllık 120 milyon lira gelir elde edilmesi bekleniyor. Havaalanı ve havalimanı işletmelerinin uluslararası sivil havacılık protokolleri çerçevesinde revize edilecek.



#AK Parti
#Ulaştırma Bakanlığı
#Ekonomi
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