Limon fiyatlarına depoda 'çürüme' etkisi

Limonun nemli olarak depolanması erken çürümesine ve fiyatların artmasına neden oldu.

Akdeniz Bölgesi'nde hasat döneminde etkili olan yağışlar nedeniyle Kapadokya'daki kayadan oyma doğal soğuk hava depolarında nemli olarak kasalanmak zorunda kalan limonun çürümeye başlaması, ürünün fiyatını artırdı.

Akdeniz Bölgesi'nde yetiştirilen yaklaşık 115 bin ton limon, Nevşehir'in Kavak ve Ortahisar beldelerinde yer altına oyularak yapılan, ortam koşulları sayesinde limonun kalın kabuklarının incelip, sulanarak lezzetli hale gelmesini sağlayan kayadan oyma doğal depolara sevk ediliyor.

Bu yıl hasat dönemindeki etkili yağışlar, binlerce ton limonun nemli olarak depolanmasına yol açtı. Limonun nemli olarak depolanması erken çürümesine ve fiyatların artmasına neden oldu.

Bölgedeki depolarda işçiler tarafından hummalı bir şekilde sürdürülen çalışmada, kasalar tek tek açılıp çürükler ayıklanıyor. İşçilerce yıkanıp silinen sağlam limonlar, yeniden kasalara konularak iç ve dış piyasaya sunuluyor.

Kavak beldesindeki depo işletmecilerinden Yavuz Önal, yaptığı açıklamada, depoda ortalama 9 ay muhafaza edilebilen limonun nemli paketlenmesinin erken çürümeye yol açtığını, ortaya çıkan ürün kaybının da fiyatları etkilediğini belirterek, "Bu işin maliyeti ağır ve işçiliği zor. Çürümenin artması fiyatları etkiliyor. Limonun depo çıkış kilogram fiyatı 6 lira" dedi.

Depolarda yüzde 30 fire

Depoya gelen ürünün yaklaşık yüzde 30'unun çürüdüğüne dikkati çeken Önal, "Hasat döneminde aşırı yağış olduğunda yatak limonlarda sorun oluştu. Yağış nedeniyle hem hasat az oldu hem de çürümeye yol açtı. Normal dönemlerde bölgedeki doğal depolara 7-8 milyon sandık limon giriyordu, bu yıl 5 milyon civarında sandık girişi oldu. Fire yüzde 10 civarındayken bu yıl yüzde 30'a çıktı." diye konuştu.

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Önal, çürükleri ayıklanarak yeniden kasalanan limonların yüzde 70'inin iç piyasaya, kalan kısmının ise Rusya, Romanya, Ukrayna ve Irak başta olmak üzere farklı ülkelere gönderildiğini söyledi.

Depo sahiplerinden Ali Taşkın ise hasat dönemindeki aşırı yağışların üreticiyi olumsuz etkilediğine işaret ederek, "Çürüme olur ancak bu yıl çok daha fazla oldu, üreticinin mağdur olması verimin düşmesi maliyete yansıyor, fiyatlar da etkileniyor." ifadelerini kullandı.

Depodaki limonların temizlenmesi çalışmasına katılan işçilerden Ayşe Yaman ise uzun yıllardan beri çalıştığı kayadan oyma depolarda ilk kez bu denli yoğun bir çürümeye karşı mücadele yürüttüklerini anlattı.

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