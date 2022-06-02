Ekonomi Litvanya Bayraktar için anlaşma imzaladı
SAVUNMA SANAYİ

Litvanya Bayraktar için anlaşma imzaladı

Litvanya Savunma Bakanlığı dün açıklama yaparak Bayraktar alımı için Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ile anlaşma imzalandığını duyurdu. Litvanya, halkın bağışlarıyla satın alınacak Bayraktar’ları, Ukrayna’ya vereceğini belirtti.

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Haber Merkezi DHA
Litvanya Bayraktar için anlaşma imzaladı
Litvanya Bayraktar için anlaşma imzaladı

Litvanya hükümeti geçen ay sonunda yardım kampanyası başlatarak Ukrayna’ya bağışlanmak üzere Bayraktar SİHA’sı satın alacaklarını duyurmuştu. Savunma Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir ile Bayraktar alımı için anlaşma imzaladığını belirtti.


Açıklamada “Bugün Litvanya ve Türkiye, savunma sanayii alanında işbirliği anlaşması imzalayarak Ukrayna için Bayraktar satın almamızı sağladı. Bayraktar için para Litvanya vatandaşları tarafından toplandı. Satın almanın mümkün olduğunca hızlı olmasını sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz” denildi.

ÜÇ GÜNDE 5 MİLYON EURO TOPLANDI

Ukrayna Parlamentosu RADA, 29 Mayıs’ta açıklama yaparak Litvanya’nın Bayraktar alımı için sadece üç gün içinde 5 milyon Euro toplandığını duyurmuştu. Parlamento Başkan Yardımcısı Oleksandr Korniyenko açıklamada güçlü bir drone ürettikleri için Türkiye heyetine de teşekkür etmişti. Litvanya hükümeti ise 28 Mayıs’ta açıklama yaparak Bayraktar alımı için Litvanya halkının sadece üç günde 5 milyon Euro bağışladığını duyurmuştu.

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