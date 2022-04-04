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Ekonomi Litvanya Enerji Bakanı duyurdu Bu aydan itibaren artık Rus gazı yok
DÜNYA EKONOMİSİ

Litvanya Enerji Bakanı duyurdu: Bu aydan itibaren artık Rus gazı yok

Litvanya Enerji Bakanı Dainius Kreivis, Litvanya’nın Rusya’dan gaz ithalatını tamamen durduklarını duyurarak, “Bu aydan itibaren Litvanya’da artık Rus gazı yok” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Litvanya Enerji Bakanı duyurdu: Bu aydan itibaren artık Rus gazı yok
Foto/arşiv

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları nedeniyle birçok ülke Rusya’ya ağır yaptırımlar uygulamaya devam ediyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de yaptırımlara misilleme olarak dost olmayan ülkelerden Doğalgaz ödemelerini ruble ile alınmasına ilişkin kararnameyi imzalamasının ardından Litvanya Enerji Bakanı Dainius Kreivis, yeni bir açıklama yaptı.

Kreivis, Litvanya’nın Rusya’dan gaz ithalatını tamamen durdurduğu belirterek, “Bu aydan itibaren Litvanya’da artık Rus gazı yok. Litvanya, bugün Rusya ile enerji bağlarını kesmemize izin veren kararlar aldı. Bu karar, Litvanya’nın enerji bağımsızlığı tarihinde bir dönüm noktası. AB üyelerinden de aynı davranışı bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

POLONYA MESAJI

Litvanya Enerji Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada ise, Rusya’nın Avrupa’daki “enerji şantajına” ve Ukrayna’daki savaşa yanıt olarak Rusya’dan gaz ithalatının durdurulduğu, Belarus üzerinden ülkeye Rus gazı akışını sağlayan Amber Grid şirketi verilerinin 2 Nisan itibarıyla sıfırı gösterdiği belirtildi.

Ülkenin gaz ihtiyacının tamamının sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) yolu ile sağlandığı belirtilerek, gelecek aylarda ithal edilecek doğalgaz miktarına ve söz konusu gazın hangi yollar üzerinden ülkeye getirileceğine ilişkin planlamanın LNG terminali işleten Klaipedos Nafta şirketi ile yapıldığı kaydedildi. İhtiyaç duyulması halinde Letonya ve 1 Mayıs’tan itibaren Polonya üzerinden ülkeye doğalgaz ithalatının gerçekleştirilebileceği aktarıldı.

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