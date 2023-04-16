Londra ve New York ile rekabet edecek

Bakan Murat Kurum İstanbul Finans Merkezi'nde.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, tamamlanan İstanbul Finans Merkezi'nin bankalar etabında incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın İstanbul Uluslararası Finans Merkezi'ni hem ülkeye hem de dünyaya kazandıracaklarını belirten Kurum, Türkiye'yi en önde gelen ülkelerden biri haline getirecek adımı attıklarını söyledi.
Bir müjde açıklayacağız
Kurum, 310 bin metrekarelik alanda yaklaşık 10 yıl içinde inşa ettikleri finans merkezinin artık Türkiye'yi, Amerika'da New York'taki, İngiltere'de Londra'daki finans merkeziyle rekabet edebilir hale getireceğini ve bu nedenle çok önemli bir proje olduğunu açıkladı. İstanbul Finans Merkezi'nin toplamda 3 milyon 387 bin metrekare inşaat alanı bulunduğunu dile getiren Kurum, "Güncel rakamlar itibarıyla 65 milyar lirayı bulmuştur ve bu çerçevede, finans merkezi içerisinde akıllı bina ve sıfır atık uygulamalarının tam anlamıyla hizmet verdiği bir projedir" dedi. Bakan Kurum, bayramın birinci gününde İstanbul için büyük bir müjde açıklayacaklarını sözlerine ekledi.
Ülkemize hayırlı olsun
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyetin 100. yılının arifesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güçlü liderliğinde, Türkiye Yüzyılı'na yaraşır bir eser olan İstanbul Finans Merkezi’nin yarın açılacağını belirterek "Ülkemize hayırlı olsun" ifadesini kullandı.