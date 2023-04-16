Londra ve New York ile rekabet edecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, tamamlanan İstanbul Finans Merkezi'nin bankalar etabında incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın İstanbul Uluslararası Finans Merkezi'ni hem ülkeye hem de dünyaya kazandıracaklarını belirten Kurum, Türkiye'yi en önde gelen ülkelerden biri haline getirecek adımı attıklarını söyledi.

Kurum, 310 bin metrekarelik alanda yaklaşık 10 yıl içinde inşa ettikleri finans merkezinin artık Türkiye'yi, Amerika'da New York'taki, İngiltere'de Londra'daki finans merkeziyle rekabet edebilir hale getireceğini ve bu nedenle çok önemli bir proje olduğunu açıkladı. İstanbul Finans Merkezi'nin toplamda 3 milyon 387 bin metrekare inşaat alanı bulunduğunu dile getiren Kurum, "Güncel rakamlar itibarıyla 65 milyar lirayı bulmuştur ve bu çerçevede, finans merkezi içerisinde akıllı bina ve sıfır atık uygulamalarının tam anlamıyla hizmet verdiği bir projedir" dedi. Bakan Kurum, bayramın birinci gününde İstanbul için büyük bir müjde açıklayacaklarını sözlerine ekledi.