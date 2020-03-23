Benzin ve motorinden sonra LPG'ye de büyük indirim geliyor

Benzin ve motorinden sonra LPG fiyatlarına ay sonunda 70 kuruşluk bir indirim yapılması bekleniyor.

OPEC ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkelerin 6 Mart'ta Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenledikleri toplantıda üretim kesintisi kararı alamamasının ardından tarihi düşüşler yaşayarak son 4 yılın en düşük seviyelerine gerileyen petrol fiyatlarının iç piyasadaki akaryakıt fiyatlarına yansıması devam ediyor.

İki hafta içerisinde benzine 4, motorine ise 3 defa gelen büyük indirimlerin son adresi LPG oldu.

70 KURUŞ İNDİRİM BEKLENİYOR

Petrol fiyatlarının 25 doların da altına inmesiyle birlikte LPG fiyatının baz alındığı Cezayir-Sonatrach fiyatlamasında da düşüş olduğunu kaydeden sektör uzmanları yenisafak.com'a yaptıkları açıklamada düşen petrol fiyatları ile ortaya çıkan maliyet düşüşünün LPG fiyatlarında dolarda ve ay sonuna kadar ürün fiyatında aşırı bir değişim olmadığı takdirde 60-70 kuruşluk bir indirim ihtimalini ortaya çıkardığını belirtiyor.

NİSANIN İLK HAFTASI YANSIYACAK

Akaryakıt fiyatlarındaki gibi indirimin bugünden yarına yapılmayacağını da belirten sektör uzmanları, LPG'de beklenen büyük indirimin ay sonunda gerçekleşeceğini ve nisan ayının ilk haftası pompa fiyatlarına yansıyabileceğine vurgu yapıyor.

RAKAMLAR DEĞİŞEBİLİR

Sektör uzmanları otogaz fiyatlarındaki 60-70 kuruşluk büyük indirimin bugünkü gelişmeler ve döviz kurları üzerinden hesaplandığında ortaya çıktığını bu rakamın ilerleyen günlerde değişebileceğinin de altını çiziyor.

OLASI İNDİRİM SONRASI RAKAMLAR

Söz konusu indirimin bahsedilen oranlarda gerçekleşmesi halinde İstanbul'da litresi 3,90'dan satılan LPG fiyatları 3,20'e kadar gerileyecekken, Ankara'da 3,27 liraya, İzmir'de ise 3,20'e gerileyecek.

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Petrol fiyatlarındaki tarihi düşüşün ardından gerçekleşen 4 büyük indirim ile İstanbul'da benzinin litre fiyatı 5 lira 16 kuruşa, 3 büyük indirim alan motorinin fiyatı ise 5 lira 27 kuruş seviyesine kadar inmiş oldu.