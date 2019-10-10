M3 para arzı 2 trilyon 389,9 milyar lira oldu

En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 0,16 azalarak 2 trilyon 389,9 milyar lira seviyesine geriledi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Seçilmiş Bilanço Kalemleri ve Para Arzı verilerine göre, 4 Ekim'de M3 para arzı, yüzde 0,16 azalışla 2 trilyon 389 milyar 939 milyon 409 bin liraya düştü. M3 para arzı, 27 Eylül'de 2 trilyon 393 milyar 704 milyon 515 bin lira seviyesinde bulunuyordu.
Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 3,56 azalarak 203 milyar 225 milyon 769 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı ise yüzde 0,64 azalışla 300 milyar 853 milyon 335 bin lira düzeyinde gerçekleşti.
Vadeli TL mevduatı, geçen hafta yüzde 0,09 yükselişle 847 milyar 540 milyon 23 bin lira, vadeli YP mevduatı yüzde 0,47 artarak 791 milyar 128 milyon 990 bin lira oldu.
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Barış Pınarı Harekatı'na 'yerli ve milli' damga: İşte TSK'nın gücüne güç katan sistemler
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Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında TSK'ya ait OBÜSler, Tel Abyad'ın karşısında mevzilendi.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) PKKYPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı, kullanılan yerli ve milli silah sistemleri bakımından da dikkati çekiyor.
Son yıllarda savunma sanayisinde attığı adımlarla millilik ve yerlilik oranını artıran Türkiye, sınır ötesi operasyonlarında da bu sistemler ve silahlardan yararlanıyor.
Daha önceki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarının ardından dün akşam saatlerinde PKKYPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda da kullanılan yerli sistemler öne çıkıyor.
TERÖRİSTLERİN HABERLEŞME AĞI KESİLDİ ASELSAN tarafından özgün olarak geliştirilen, hedef radarların karıştırılıp aldatılmasını ve iş yapamaz hale getirilmesini sağlayan KORAL Mobil Elektronik Harp Sistemi, Barış Pınarı Harekatı'nın ilk dakikalarında kritik rol oynadı. KORAL'ın devreye sokulup teröristlerin haberleşme ağının kesilmesiyle operasyon başladı.
ASELSAN tarafından özgün olarak geliştirilen Koral Elektronik Harp Sistemi, Barış Pınarı harekatında önemli rol oynadı. Fırat'ın doğusuna yönelik Barış Pınarı harekatı saat 16.00'da başladı. Operasyon saatinde bölgede tüm iletişim sistemleri durdu. DHA'nın edindiği bilgiye göre, uzun süredir bölgede bulunan terör örgütü mevziler kazarak tuzaklamalar yaptı. YPG'nin özellikle okullar ve hastane olarak kullanılan binalara bombalar yerleştirdiği belirlendi. Bu bombaların telefonla ve internet üzerinden patlatılmasının önüne geçmek için ilk olarak elektronik sinyaller kesildi. Bu sinyallerin kesilmesi için ise Koral'ın kullanıldığı ifade ediliyor. Sinyallerin kesilmesinin ardından hedefler vurulmaya başlandı.
KORAL'ın aynı anda düşmana ait füze, uçak ve helikopteri radardan çıkarıp kör etme özelliği dikkati çekerken, sistem yaklaşık 200 kilometre menzile sahip bulunuyor.
MİLLİ ROKETATAR SİSTEMİ HEDEFLERİ VURDU Barış Pınarı'nda hava harekatının ardından kara ateş destek vasıtalarıyla teröristlere ait hedefler vuruldu. ROKETSAN'ın geliştirdiği T-122 Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) Sistemi atışlarıyla Resulayn ve Tel Abyad'daki teröristlere ait sığınak, barınak ve mevziler ateş altına alındı. T-122 ÇNRA, 16-40 kilometre menzilde, gece-gündüz her türlü hava ve arazi şartında, yüksek öncelikli hedeflere karşı manevra birliklerine yoğun ve etkili ateş desteği sağlayabiliyor.
HAVADAN KESİNTİSİZ DESTEK Baykar tarafından geliştirilerek kullanıma sunulan ve TSK bünyesinde 2014'ten bu yana aktif olarak görev yapan silahlı insansız hava aracı (SİHA) Bayraktar TB2, önceki sınır ötesi harekatlarda olduğu gibi Barış Pınarı'nda da kritik rol oynuyor.
24 SAAT HAVADA KALABİLİYOR Haberleşme menzili 150 kilometre ve 24 bin fit uçuş irtifasına sahip Bayraktar TB2, 24 saat havada kalabiliyor. Aktif keşif, gözetleme ve istihbarat uçuşları yapan Bayraktar TB2, elde ettiği görüntüyü harekat merkezlerine gecikmesiz aktarabilme, mühimmat taşıyabilme, kendi mühimmatıyla hedeflere taarruz edebilme özelliklerine sahip bulunuyor.
HAREKATTA BAŞ ROLDE YER ALDILAR<br><br> ASELSAN'ın geliştirdiği, terörle mücadelede başarıyla görev yapan T-155 Fırtına obüsü, Barış Pınarı Harekatı'nda da rol alıyor.
İntikal, mevzilenme, atışa hazırlık, ateş idaresi ve atış kontrol işlemlerinin bilgisayar yardımıyla yerine getirilmesini ve diğer ateş destek unsurlarına sayısal entegrasyonunu sağlayan bu sistem, gelişmiş süspansiyonu sayesinde engebeli arazi dahil her türlü alanda rahatça harekat icra edilebilmesine imkan veriyor.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) öncülüğünde geliştirilen Göktürk-1 uydusu da yüksek çözünürlüklü görüntü sağlayarak, Barış Pınarı Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetlerinin hedef istihbaratına yönelik ihtiyacını, coğrafi kısıtlama olmaksızın gideriyor.
ÖNEMLİ GÖREVLERDE YER ALIYORLAR<br><br> Bu silah ve sistemlerin yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan çok sayıda yerli ve milli teknoloji, teçhizat ve araç-gereç de Mehmetçik'in mücadelesinde önemli görev üstleniyor.
Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında tüm dünyanın ilgisini çeken T129 Atak Helikopteri, lazer güdümlü füze Cirit, Nüfuz Edici Bomba, Hassas Güdüm Kiti, Lazer Arayıcı Başlıklı Mini Akıllı Mühimmat MAM-L, SERHAT Havan Tespit Radar Sistemi, Milli Piyade Tüfeği MPT-76 gibi yerli ürünlerin de Barış Pınarı Harekatı'nın çeşitli safhalarında bir kez daha güçlerini kanıtlaması bekleniyor.
Barış Pınarı Harekatı'nda kullanılan yerli ve milli silahlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fırat'ın doğusuna harekatın başladığını açıkladı. Erdoğan'ın harekatı açıklamasından sonra gözler TSK'nın kullanacağı yerli ve milli silahlara çevrildi. İşte Barış Pınarı Harekatı'nda kullanılan yerli ve milli silahlar: