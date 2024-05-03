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Ekonomi

Maden güvenliğine özel denetim yolda

Türkiye'de son yıllarda yaşanan maden kazalarının sayısında yaşanan artış ve ihmaller nedeniyle meydana gelen iş kazalarını azaltmak adına denetim mekanizmaları merkezileştiriliyor.

Uğur Duyan
04:00 - 3/05/2024 Cuma
Güncelleme: 01:30 - 3/05/2024 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Bu kapsamda maden güvenliğini tek elden yönetecek olan bir model üzerinde çalışmalara başlandı. Maden sahalarında güvenliği denetlemeden sorumlu olarak devreye alınacak kurum, her türlü güvenlik sorunu ve riskini azami seviyede tutmak için çalışacak.

YETKİ SAHASI NETLEŞİYOR

Yeni Şafak'ın edindiği bilgiye göre, ilgili bakanlıkların maden sahalarından sorumlu birimlerinin katkısıyla yürütülen çalışmaların fikir aşamasında olduğu, ilerleme sağlanması halinde kurumun yasal altyapısı dahil mevzuat çalışmalarına başlanacağı öğrenildi. Türkiye'de ruhsatı olan 14 bin 860 madenden 7 bin 703'ünde işletme izni var. İzin belgesi olan işletmeler dahil tüm madenleri denetleyecek olan kurumun oluşturulması için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının eş güdümünde çalışmalara başlandı. Bağımsız çalışması planlanan kurumun oluşturulması halinde, yetki ve görev

sahası netleşecek.



#Maden Kazası
#Denetim
#Güvenlik
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