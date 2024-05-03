Maden güvenliğine özel denetim yolda

Bu kapsamda maden güvenliğini tek elden yönetecek olan bir model üzerinde çalışmalara başlandı. Maden sahalarında güvenliği denetlemeden sorumlu olarak devreye alınacak kurum, her türlü güvenlik sorunu ve riskini azami seviyede tutmak için çalışacak.

Yeni Şafak'ın edindiği bilgiye göre, ilgili bakanlıkların maden sahalarından sorumlu birimlerinin katkısıyla yürütülen çalışmaların fikir aşamasında olduğu, ilerleme sağlanması halinde kurumun yasal altyapısı dahil mevzuat çalışmalarına başlanacağı öğrenildi. Türkiye'de ruhsatı olan 14 bin 860 madenden 7 bin 703'ünde işletme izni var. İzin belgesi olan işletmeler dahil tüm madenleri denetleyecek olan kurumun oluşturulması için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının eş güdümünde çalışmalara başlandı. Bağımsız çalışması planlanan kurumun oluşturulması halinde, yetki ve görev