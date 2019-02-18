Madende ‘altın’ teklif

Petrol kaynakları yeterli olmasa da Türkiye, sanayi, teknoloji ve kimya sektörünün en çok ihtiyacı olan madenlerini bünyesinde barındırıyor. Altın dahil keşfedilen yüzlerce maden var. Birçoğu da ruhsatlandırılan bu madenlerin gün yüzüne çıkarılması gerekiyor. Bu konulara kafa yoran isimlerden biri de Niziplioğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Niziplioğlu. Grubun yeni iştiraki Nimaş Maden ile madencilik sektöründe güzel işler yapmak istediklerini belirten Ömer Niziplioğlu, İstanbul’da bir araya geldiği bir grup gazetecinin sorularını cevaplandırdı. Gelişmiş ülkelerde madencilik gelirinin milli gelire oranının yüzde 5-10 olduğunu belirten Niziplioğlu, “Şu anda 4 milyar dolar olan maden ihracatımızı çok rahat 40 milyar dolara çıkarabiliriz. Bu da döviz açığımızı kapatır” diye konuştu.

Ömer Niziplioğlu

SIRA İŞ İNSANLARINDA

Türkiye’deki aktif maden ocaklarını işleten kişilerin ortak sorununun yeterli sermaye bulamamak olduğunu ifade eden Niziplioğlu, “Maden Tetkik ve Arama üzerine düşeni yapmış. Aramış, bulmuş ve ihale etmiş. Biz de kaynak sorununu nasıl çözebileceğimize kafa yorduk” dedi.

ACİL KAYNAK GEREKLİ

Ruhsat alınmasına rağmen kaynak sorunu nedeniyle işletilmeyen birçok maden olduğunu belirten Niziplioğlu, bankaların da madenciliğe kredi sağlamada hevesli olmadığını vurguladı. Madenciliğe acilen 40 milyar dolarlık kaynak gerektiğine işaret eden Niziplioğlu, “Gayrimenkul yatırım ortaklığı gibi ‘Maden Yatırım Ortaklığı’ kurmaya karar verdik. Bu kapsamda Niziplioğlu Maden Arama Ve İşletme AŞ’yi (Nimaş) kurduk” şeklinde konuştu.

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Tek çatıda toplayacak

Ömer Niziplioğlu, madencilikteki ruhsat sahiplerini tek çatı altında toplayacaklarını daha sonra da sahalarda rezerv tespiti yapacaklarını söyledi. Niziplioğlu, “Nimaş halka açık, şeffaf şirket olacak. Sermaye Piyasası Kurulu ile görüşüp izin almaya çalışacağız. Halka arz sonrası bulunan kaynakla madeni çıkarıp işleyeceğiz” dedi.

Kanada örneği var

Her maden için ayrı fon olacağını ve büyük küçük her maden için maden yatırım ortaklığı kurulacağını ifade eden Niziplioğlu, “Her kesim madenden payını alacak. Büyük sahalar için yabancı ortak arayacağız. Kanada’da 3 bin maden sahası borsada işlem görürken ülkemiz çok yetersiz” dedi.