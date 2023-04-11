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Ekonomi

Madeni paralarda 14 yıl sonra değişiklik: Yüzde 30 tasarruf sağlanacak

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü madeni paralarda değişikliğe gitti. İlk etapta daha hafif olan bir lira ve 50 kuruşlar piyasaya sürüldü. Görünüşü eskilerle aynı gibi olsa da yeni paralar biraz daha ince. Uygulamayla para imalatında yüzde 30 tasarruf sağlandı.

07:37 . 11/04/2023 Salı
Diğer
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Madeni paralarda 14 yıl sonra değişikliğe gidildi. Buna göre madeni paraların gramı azaldı ve inceldi.


Uygulamayla üretimde yüzde 30 tasarruf sağlandı

NTV'de yer alan haberi göre, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü çalışmalara başladı. Kullanılan bakır, çinko ve nikelin oranları değişti. Bu durum üretimde yüzde 30 tasarruf sağladı.


Madeni paralarda ağırlıklar düştü

Paraların ağırlıkları da değişti. 1 lira 8.2 gramdan 6.6 grama geriledi. 50 kuruşsa 6.8 gramdan 5.5 grama düştü.


İlk etapta bir lira ve 50 kuruş piyasada

Paranın kalınlığı da yaklaşık yarım milim oynadı.


İlk etapta bir lira ve 50 kuruş piyasaya sürüldü. 1, 5, 10 ve 25 kuruşla ilgili çalışmalar ise devam ediyor.



#Madeni para
#Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü
#Para
1 saat önce
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