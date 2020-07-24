Yerli otomobil sevinci: Bakan Dönmez’in açıklaması Kuluncaklıları heyecanlandırdı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in, Türkiye’de Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün (MTA) kontrolünde gerçekleşen aramalarda Malatya’nın Kuluncak ilçesinde nadir toprak elementlerinde (NTE) yeni bir yatağın ortaya çıkarıldığını açıklaması, 7 bin nüfuslu ilçede heyecan uyandırdı. Son dönemlerde çeşitli maden şirketlerinin MTA koordinesinde sondaj çalışması yürüttüğü ilçede yerli oto yapımında da kullanılacak olan NTE’nin bulunması sevinçle karşılandı.

EKONOMİ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Nadir Toprak Elementleri yerli otomobilde kullanılacak

"GELECEK BU MADENLERE BAĞLI"

Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz, ilçede halihazırda demir, krom ve bakır ocaklarının olduğunu ifade ederek, “Buralarda çok değerli madenlerin olduğunu dedelerimizden, babalarımızdan hep dinliyorduk. Geleceğin bu madenlere bağlı olduğu söyleniyordu ama buranın işletilmediği dile getiriliyordu. Sayın Cumhurbaşkanımızdan, Hükümetimizden Allah razı olsun, ciddi anlamda buraya bir destek verdiler. Burada 3 yıldır MTA gözetiminde bir şirket çalışıyor” dedi.

İHA ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in, yerli otomobilde kullanılacak nadir toprak elementlerinin Malatya'nın Kuluncak ilçesinde de bulunduğunu açıklaması kentte sevinçle karşılandı.

Bakan Dönmez’in açıklaması ile büyük sevinç duyduklarını ifade eden Cengiz, “Bakan Bey’in burayı açıklamasına kadar sadece kulaktan dolma bilgilerle burada değerli madenlerin olduğunu biliyorduk. Ama Bakan Bey Eskişehir’den sonra Kuluncak ilçemizde de bu elementlerin olduğunu söylemesi bizleri mutlu etti. İlçemizin de Bakan Bey tarafından açıklanması bizleri gururlandırdı ve sevindirdi” diye konuştu.

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"BU DAĞLARIN ALTI CEVHER DOLU"

Haberin duyulmasının ardından çok sayıda telefon aldığını ve Kuluncak’ın geleceği açısından olumlu tepkiler aldıklarını da dile getiren Cengiz, “İlçemizin nüfusunun ileride 10 katına kadar çıkacağını ve ilçenin şehirleşme yönünde de büyük bir adım atacağını düşünüyoruz. Bizlere düşen de büyüklerimizle beraber yerelden de ilçemizi kalkındırmak. İlçemizdeki maden ocakları ile birlikte nüfusumuzun da artmasını bekliyoruz. İlçenin alt yapısı, konut alanlarını, şehir planlarını gerçekleştireceğiz. Bu dağların altı cevher dolu, çok zengin dağlarımız var” şeklinde konuştu.

Kuluncak’ta NTE’nin çıkarılmasının Türkiye ekonomisine ilçeden başlayarak çok faydası olacağını ifade eden Başkan Cengiz, “Bu madenlerin Kuluncak’tan çıkması onur ve gurur verici. İlçemizin yolları daha güzel olacak, belki demir yolları gelecek, çok farklı yatırımlar olacak. Bu sevindirici bir haber. Cumhurbaşkanımıza, ekibimize ve bakanlarımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Belediye olarak bu süreçte ellerinden gelen tüm destekleri sunacaklarını kaydeden Cengiz, “Kuluncak’ın şaha kalkması, şehirleşmesi adına çok önemli buluyoruz bu gelişmeyi. Ülke ekonomisinde Kuluncak’ın ayrı bir yeri olacağını düşünüyorum” diye konuştu.

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OYNAT 02:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Türkiye'nin Otomobili" paylaşımı Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, 'Bugün TOGG Mühendislik, Tasarım ve Üretim Merkezi'nin yapımına başlayarak 60 yıllık hayalimizi gerçeğe dönüştürme yolunda tarihi bir adım daha attık. Bizlerden desteğini esirgemeyen aziz milletimize ve tüm emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum. Hayırlı, uğurlu olsun.' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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OYNAT 01:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan TOGG'un fabrika inşaatını başlatan düğmeye bastı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Türkiye'nin ilk yerli otomobili TOGG'un üretileceği fabrikanın temeli Bursa'nın Gemlik ilçesinde atıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan törende yaptığı konuşmada, '60 yıllık hayalimizi anlamlı bir buluşmada gerçeğe dönüştürme yolunda, tarihi adım attığımız böyle bir günde sizlerle beraber olmaktan memnuniyet duyuyorum' dedi. Tören öncesinde Erdoğan tesisin inşa edileceği alanda havadan inceleme de yaptı. BiP'te paylaş

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