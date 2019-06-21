Malezya’ya ihracat çok düşük

Türkiye’nin Asya pazarıyla ticareti, iş dünyasının etkin pazar çeşitlendirme faaliyetleriyle giderek artıyor. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunun (DEİK) İstanbul’da düzenlediği Malezya’da İş ve Yatırım Fırsatları Semineri’nde iki ülke ticari ilişkileri ele alındı. Programda konuşan MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Tevfik Dönmez, Malezyalı firmaların Türkiye’de enerji, havalimanı, sigorta ve sağlık sektörlerinde önemli yatırımlara sahip olduğunu belirterek, “Malezya, savunma sanayi iş birliğimiz bakımından Güneydoğu Asya’da önemli bir ortağımızdır” dedi.

2018’DE 365 MİLYON DOLAR

Dönmez, iki ülke ticaretine dair şu bilgileri verdi: “Türkiye-Malezya arasındaki dış ticaret rakamları, önemli bir başarıya işaret ediyor. 2008’de yalnızca 98 milyon dolar olan Türkiye’nin Malezya’ya ihracatı, 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 27 artış kaydederek 365 milyon dolara yükseldi. Böylece 10 yıl içerisinde Malezya’ya olan ihracatımızın yüzde 275 arttığını görüyoruz.”

DÜNYANIN HER NOKTASINDA

MÜSİAD’ın yurt dışında Türkiye’yi başarıyla temsil ettiğini de dile getiren Dönmez, dünyanın 94 ülkesinde, 224 irtibat noktasıyla faaliyetlerini sürdürdüklerini kaydetti. DEİK Türkiye-Malezya İş Konseyi üyesi Ceyhun Süer ise, iki ülke arasındaki ticari iş birliğinin yeni çözüm ortaklıklarıyla devam etmesi için tüm paydaşlara davette bulundu.

TAYVAN’DAN TÜRKİYE’YE GÜVEN



Tayvan Ekonomik ve Kültürel Misyonu Ankara Temsilcisi Yaser Cheng, Türkiye’nin ekonomisine ve yatırımcı dostu ülke olmasına güvenini ifade ederek, “Türkiye’yi bu bölgede çok potansiyelli bir partner olarak görüyoruz” dedi. “New Taipei City Ticaret ve Yatırım Delegasyonu” İstanbul’da gerçekleştirildi. Etkinlikte konuşan Cheng, jeopolitik olarak da Türkiye’nin ticarette önemli bir ülke olduğunu anlattı.