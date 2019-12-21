Ekonomi Malezyayla Türkiye savunmada anlaştı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Malezya'yla Türkiye savunmada anlaştı

Malezya'yla Türkiye savunmada Türkiye ve Malezya, 2019 Kuala Lumpur Zirvesi kapsamında farklı alanlarda 17 anlaşmaya imza attı. 5 milyar dolarlık ticareti içeren anlaşmalar arasında en büyük payı ise savunma alacak. Savunma sanayii alanında ise ASELSAN, HAVELSAN, BAYKAR Makina ve İstanbul Denizcilik AŞ satış yapacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye ve Malezya 17 anlaşmaya imza attı.
Türkiye ve Malezya 17 anlaşmaya imza attı.

Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malezya'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında iki ülke arasında farklı alanlarda 17 anlaşma imzalandı. Teknoloji, bilim, savunma sanayii ve çalışma alanlarında varılan anlaşmalar, iki ülke ilişkilerinin gelişmesi yolunda önemli bir adım niteliği taşıyor.

MALEZYALI GENÇLER TÜRKİYE'DE EĞİTİLECEK

Zirve kapsamında aynı zamanda, Malezyalı gençlerin Türkiye'de farklı alanlarda eğitim, iş ve staj fırsatlarından faydalanması için "Work4Malaysia" protokolü imzalandı. Buna göre Malezyalı gençler, Türkiye'de havacılık, medya, eğitim, telekomünikasyon, inşaat ve tarım gibi farklı sektörlerde hizmet veren şirketlerde kısa süreli iş ve staj imkanı bulabilecek. Türkiye ve Malezya hükümetleri bunun yanı sıra bilim, savunma ve teknoloji alanında çok sayıda anlaşmalara imza attı. Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Malezya Enerji, Bilim, Teknoloji, Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Yeo Bee Yin, "Bilim ve Teknoloji Alanında Türkiye ve Malezya Hükümetleri Arasında İşbirliği Anlaşması"nı imzaladı.

ORTAK SİLAH ÜRETİLECEK

Savunma alanında ise BAYKAR Makina ve Malezyalı TEGAC şirketleri arasında "İnsansız Hava Aracı Üretimi Geliştirilmesine Yönelik İyi Niyet Anlaşması" yapıldı. ASELSAN ile Malezyalı Sapura şirketler grubu arasında "Yazılım Tabanlı Telsiz Teknoloji Transferi İyi Niyet Anlaşması" imzalarken TİSAŞ ve Malezyalı silah üretim firması KOP Mantap şirketleri arasında "Silah ve Ekipman Üretimi Alanında İyi Niyet Anlaşması"na varıldı. İstanbul Denizcilik AŞ ise, Malezyalı Bousteat Tersanesi ile "Çok Maksatlı Destek Gemisi (MRSS) Projesine Ortak İşbirliği ile Teklif Verilmesine Yönelik Gizlilik Anlaşması", 9 alt yüklenici firmadan oluşan KITeMM Konsorsiyumu ile "Malezya'daki Gemi İnşa Onarım ve Bakım Projelerinde İşbirliği Anlaşması İmzalanmasına Yönelik İyi Niyet Anlaşması" ve Kuala Lumpur Üniversitesi'nin Teknoloji Birikim Kurumu (TDA) ile "Yerel Çok Maksatlı Karakol Gemisi Dizaynı Geliştirilmesine Yönelik İşbirliği Anlaşması" imzaladı.

HAVELSAN RADARA ALDI

HAVELSAN şirketi de savunma sanayisi alanında Malezyalı şirketlerle önemli anlaşmalara vardı. Malezyalı deniz muharebe firması BHIC ADT ile "Malezya Deniz Kuvvetleri Gemileri İçin Savaş Yönetim Sistemi Yazılımı ve Sistem Entegrasyonu Alanında (Modernizasyon ve Yeni Platform Üretimi) Ortak Çalışma Anlaşması" imzalayan HAVELSAN, AR Eastern şirketiyle "Malezya Hava Kuvvetleri Batı ve Doğu Bölgeleri Komuta Kontrol Sistemleri Entegrasyonu, Yedek Sistem Oluşturulması ve Malezya Hava Kuvvetlerinin Komuta, Kontrol, Muhabere, Bilgisayar İstihbarat, Gözetleme ve Keşif Yazılımı İhtiyaçları için İyi Niyet Anlaşması", Malezyalı endüstri şirketi BIT ile "Malezya Kara Kuvvetleri Siber Savunma Taktik Operasyon Merkezi Projesi için İyi Niyet Anlaşması" ve Malezya'da deniz gözetleme sistemi üreten AMP Group ile "Sahil Radar Gözetleme Sistemi Projesi İyi Niyet Anlaşması"na imza attı.

HEDEF 5 MİLYAR DOLARLIK TİCARET

  • Altınay Teknoloji Grubu Malezya Milli Savunma Üniversitesi ile "Taktik İnsansız Hava Aracı Geliştirilmesi Alanında İyi Niyet Anlaşması" gerçekleştirirken Nurol Makina ile Malezyalı ulaşım ve savunma üretim şirketi Nadi arasında da "Kara Araçları Üretimi Konusunda İyi Niyet Anlaşması" yapıldı. TUYAR ile Yonga Teknoloji şirketleriyle Malezyalı yazılım firması Silterra arasında "Mikroçip Üretimi Konusunda İyi Niyet Anlaşması"na anlaşmaları imzalandı. 2019'un ilk 8 ayında 1,5 milyar doları bulan iki ülke arasındaki ticaret hacminin ilerleyen yıllarda 5 milyar dolara yükselmesi bekleniyor. Türkiye'nin Malezya'daki yatırımları 350 milyon doları bulurken Malezya'nın Türkiye'ye yatırımları ise 1 milyar doları aşmış durumda.

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