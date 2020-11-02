Maraş’ın bakır pipetleri e-ticarette

Meslek hayatına Mali Müşavir olarak başlayan ve uzun yıllar çalışan Ebru Kain, işini bırakıp ticarete atılan girişimci kadınlarımızdan yalnızca biri. 10 yıldır ticaretle uğraşan Kain, bu yılın başında kendi şirketini kurarak, Kahramanmaraş’ta kadın elinden çıkan yöresel motifli ürünleri Orta Doğu’ya ihraç ediyor. Böylelikle hem el işlerini yapan kadınlara istihdam sağlanıyor, hem de Türk işçiliği Ortadoğu’ya tanıtılıyor. E-ticarette bakır pipetler satmaya başladıklarını belirten Kain, “Bakır hem sağlıklı hem de çevreyi kirletmiyor. Sağlıklı yaşam tarzına geçişle beraber ilgi arttı. Ortadoğu ülkelerine satıyoruz. Avrupa ülkelerinde de pazar araştırması yapacağıaz. Ülkemizde de ulaşabilir olacak” dedi.

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ÇALIŞANLARIN 4'te 3'Ü KADIN

Zanaat ürünlerini sevdiği için bu konuda bir girişimde bulunmak istediğini ifade eden Kain, şöyle devam etti: “Ürünler, Kahramanmaraş’a ait el işçiliğinden oluşuyor. Şu an 60 kadın çalışanımız var ve bu sayıyı artırmayı arzu ediyoruz. Çalışanlarımızın dörtte üçünü kadınlar oluşturuyor.”

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Ebru Kain